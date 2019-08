Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni la Antena 3, dupa ce a partidul sau a decis sa iasa marți de la guvernare, ca nu vede o „salvare” pentru cabinetul Viorica Dancila și a avansat un termen de doua saptamani pentru actualul Executiv. Tariceanu a mai zis ca prima opțiune a ALDE, daca pica The post Tariceanu ii mai da Guvernului doua saptamani in funcție: Nu știu cum se poate salva Dancila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .