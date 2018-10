Stiri pe aceeasi tema

- La baza protocoalelor cu Serviciul Roman de Informații (SRI) a stat Hotararea de Guvern din 2005 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005 - 2007 si a Planului de actiune pentru implementarea acestei strategii, precizeaza vineri Parchetul General (PG). In aceasta perioada…

- Ministerul Public a precizat ca incheierea unor protocoale pentru stabilirea procedurilor de comunicare cu CSAT, SRI, SIE si alte structuri de informatii s-a facut in baza unei hotarari de guvern adoptata in 2005, cand prim-ministru era Calin Popescu Tariceanu.

- Parchetul General sustine ca Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA), adoptat in anul 2005 printr-o hotarare de Guvern, stabileste "fara echivoc" incheierea unor protocoale intre parchete si ministere cu SRI, SIE si CSAT. Intr-un comunicat de presa…

- „Din pacate, proiectele de acte normative facute in graba sunt de natura sa afecteze dosarele in curs. In marile dosare care sunt pe rolul Ministerului Public si sunt foarte bine cunoscute, spre exemplu pe cele pe rolul parchetelor militare, au fost concentrate resursele umane prin delegare aduse de…

- Procurorul general Augustin Lazar a anunțat, vineri, intrebat de informațiile potrivit carora protocolul publicat de Darius Valcov ar fi plecat din seiful Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, ca Parchetul General face verificari la aceasta instanța."Va pot confirma doar ca exista…

- Calin Popescu Tariceanu are o ieșire furibunda, dupa ce au ajuns, in spațiul public, inca doua protocoale secrete. Ele sunt semnate in decembrie 2016, intre actualul șef al SRI, Eduard Hellvig, și procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Președintele Senatului spune ca cele doua protocoale ”reprezinta…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a publicat trei protocoale de colaborare, incheiate in anul 2018 cu Ministerul Mediului, Academia Romana si Fundatia Greenpeace Romania, transmite Agerpres. Potrivit informatiilor de pe site-ul PICCJ, toate cele trei documente…