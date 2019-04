Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii transmite o scrisoare deschisa lui Klaus Iohannis prin care ii cere sa ia poziție publica fața de dezvaluirile din presa conform carora procurorul general Augustin Lazar a persecutat disidenți politici in perioada comunista. „Va scriu pentru a-mi exprima revolta in fața unei situații de o gravitate extrema care razbate The post Tariceanu ii cere lui Iohannis sa-l revoce pe Augustin Lazar, mai ales dupa acuzația de persecutare politica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .