- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PNL doar mimeaza ca vrea sa depuna moțiunea de cenzura, precizand ca este clar ca liberalii au numarul necesar trecerii moțiunii. Liderul ALDE a adaugat ca lui Klaus Iohannis ii convine sa o aiba adversar pe Viorica Dancila.„PNL mimeaza ca vrea sa depuna…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, ca este "dezamagitor" faptul ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a spus ca va vota o motiune de cenzura impotriva Guvernului, mentionand ca ea...

- Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, citate de Mediafax. Astfel, urmeaza ca la intrunirea forului…

- ALDE a trimis un comunicat de presa dupa ședința coaliției, in care atrage atenția ca nu s-a ajuns la un acord cu PSD pe restructurarea Guvernului și ca formațiune va face la inceputul lunii septembrie o analiza privind „rezultatele guvernarii, perspective si optiuni”:Presedintele ALDE Calin…

- ALDE va ramane la guvernare, au declarat surse politice pentru HotNews.ro, dupa o intalnire intre premierul Viorica Dancila și șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a avut loc miercuri la Vila Lac. Potrivit surselor citate, in urma intalnirii s-a decis sa se mearga pe varianta remanierii Guvernului,…

- „In cazul ruperii unei alianțe majoritare, nu e numaidecat de preferat un Guvern minoritar, ci dimpotriva, aceia care rup alianța, impreuna cu alte forțe politice capabile, sa preia Executivul respectiv și evident, vom vedea cum va funcționa (...). Daca vrem sa aratam a cui este responsabilitatea…

- Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat ca luni trebuia sa aiba loc o intalnire a coaliției, insa premierul Viorica Dancila nu a fost prezent la intrevederea ce viza „restartarea actului de guvernare”. Vosganian spune ca PSD e așteptat sa-și exprime opțiunea privind activitatea Guvernului…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…