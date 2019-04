Liderul ALDE si presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, intr-o conferinta de presa organizata la Targoviste, ca i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis, vineri dimineata, o scrisoare personala in care a reiterat motivele pentru care ALDE nu va participa la consultarile de la Cotroceni pe tema referendumului.



"Partidul nostru ca partid liberal are ca valoare suprema apararea drepturilor si libertatilor cetatenesti. In perioada comunista, drepturile si libertatile cetatenesti erau calcate in picioare, iar calcarea in picioare era facuta de uneltele regimului.…