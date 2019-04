Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de reprezentare și comunicare al Grupului de Reforma și Administrație Locala - GRAL Timiș s-a intalnit pentru a discuta problemele legate de ... The post Primarii timiseni isi spun pasurile appeared first on Renasterea banateana .

- In jur de 30 de primari din județ, de la toate partidele, care fac parte din Grupul de Reforma și Administrație Locala – GRAL Timiș, s-au intalnit, recent, pentru a discuta despre problemele pe care le intampina legate de construcția bugetelor pe acest an. Astfel, edilii se plang de faptul ca vor fi…

- Un proiect de act normativ initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in calitatea lor de sefi ai Camerei Deputatilor, respectiv Senatului, modifica legea responsabilitatii fiscal – bugetare astfel incat, chiar si dupa aprobarea bugetului de stat, cheltuielile adminisratiilor locale sa poate…

- Calin Popescu Tariceanu i-a trimis miercuri o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis prin care ii cere sa il revoce urgent din funcție pe procurorul general. Solicitarea președintelui Senatului vine ca urmare a dezvaluirilor potrivit carora Augustin Lazar ar fi fost implicat in persecutarea…

- Grupul PNL din Senat cere masuri in cazul cererii DNA de incuviintare a urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu. Cererea procurorilor a ajuns in Senat de trei luni, insa nu exista inca o data stabilita pentru votul in plen."Grupul PNL solicita o explicatie cu privire la nerespectarea…

- Senatorul PNL Florin Cițu acuza luni intr-o postare pe Facebook ca grupul ALDE din Senat „incalca Constituția”, solicitandu-i liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu sa ia atitudine. Ieșirea liberalului vine in contextul in care maine legea bugetului de stat va fi dezbatuta in Comisia de buget, finanțe…

- Calin Popescu Tariceanu și Ludovic Orban vor face front comun, in noua sesiune parlamentara, pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, un proiect de lege care deschide portița unei guvernari fara PSD.Alegeri locale reprezinta fundația pe care partidele iși pregatesc intrarea la…

- Calin Popescu Tariceanu se viseaza candidatul comun al PSD și ALDE pentru prezidențiale, dar nu va avea ocazia! Asta crede, de la Belgrad, Sebastian Ghița, fost deputat PSD.Ghița e de parere ca PSD va avea propriul prezidențiabil și ca urmeaza sa ii spuna și șefului Senatului. ”PSD…