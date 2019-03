Stiri pe aceeasi tema

- "A fost discursul unui om care vrea sa spuna ceea ce gandeste si simte. Pentru ca nu mai vreau sa stam asa, inerti, si toti indivizii, toti oamenii care nu au facut ceva bun pentru aceasta tara sa minta, sa dezbine, sa injure, sa fie violenti. Asa ceva nu mai accept nici eu, nici colegii mei sa nu…

- ALDE va candida singur pe lista la alegerile europarlamentare și nu impreuna cu PSD. Anunțul a fost facut de liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, care a precizat ca lista ALDE, care conține 10 nume, va fi deschisa, in ordine, de Norica Nicolai, Daniel Barbu și Renate Weber.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, la Antena 3, din nou, ca se gandeste serios la o candidatura la alegerile prezidentiale de la finalul acestui an. El a admis ca la PSD poate fi o chestiune de orgoliu sustinerea unui candidat care nu este din partid, dar a spus ca…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat sambata ca este de acord cu organizarea de alegeri legislative anticipate in acest an. Alegerile au fost cerute de Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri. Președintele a declarat, sambata in Caracas, in fața unei mulțimi de simpatizanți ca ”Sunt…

- PLUS si-a stabilit candidatii la alegerile europarlamentare, din luna mai. Presedintele formatiunii, Dacian Ciolos, este cap de lista, urmat de Dragos Pislaru si Dragos Tudorache. PLUS urmeaza sa decida, la sfarsitul acestei saptamani, daca va merge pe lista comuna cu USR, la alegerile pentru Parlamentul…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat ca avand in vedere dimensiunea PSD la nivelul electoratului, un candidat social-democrat in alegerile prezidentiale va avea toate sansele nu numai sa intre in turul doi, dar si sa castige, ea adaugand ca daca va exista intelegere in alianta…

- Liviu Dragnea a recunoscut ca ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale de anul viitor. Președintele PSD a spus ca nu respinge aceasta varianta, dar nici pe cea ca partidul sau sa-l sprijine pe Calin Popescu Tariceanu in cursa electorala. Intrebat daca se va inscrie in cursa prezidențiala…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca majoritatea nu se va schimba, mai ales daca se va organiza plen reunit, pentru ca de la Senat "vine o armata mai puternica". "Deci, in aritmetica parlamentara, in momentul de fata, problema majora care se pune este: Daca Opozitia, daca vrea sa depuna o motiune…