- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a respins, luni seara, la o emisiune TV, zvonurile potrivit carora coalitia de guvernare ”se va rupe”, afirmand ca ”nu a avut, nu are si nici nu va avea de gand” sa initiaze acest lucru.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat, la Antena 3, in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea, ca este deranjat de faptul ca anumite persoane, inclusiv din PSD, "se arunca cu capul inainte si comenteaza". "O alianta poate sa functioneze atat timp cat exista incredere intre parteneri…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat ca nu are sub nicio forma de gand sa rupa coaliția de guvernare cu cei de la PSD.”Nu am de gand, nu am avut de gand și nu voi avea de gand sa rup coaliția. Același lucru cred ca il impartașește și colegul meu, domnul Liviu Dragnea. De…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, dupa consultarile pe legile justiției, ca ordonanța ce vizeaza justiția nu a rezolvat toate problemele și ca unele dintre acestea pot fi soluționate in Parlament, scrie Mediafax."Sa știți ca nu am venit sa discutam despre alianța.…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca atacurile antiamericane ale europarlamentarului ALDE, Renate Weber, arata cat de subtil și de periculos joaca Rusia, dar și superficialitatea de care dau dovada unii politicieni, care pana de curand susțineau alianța Romaniei cu SUA. Tomac arata…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu , a anunțat miercuri seara ca liderii PSD și ALDE vor anunța pe 15 octombrie daca vor avea candidați separați la alegerile prezidențiale sau daca cele doua partide vor avea un candidat comun ”care va lua totul din primul tur”. ”Vom face un raport…

- Vicepreședintele ALDE, Andrei Gerea, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu exista probleme in colaborarea PSD-ALDE, coaliția fiind una solida, in contextul in care Liviu Dragnea a spus ca are informații ca președintele Klaus Iohannis vrea sa il convinga pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa alianța."Noi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a explicat, duminica seara, de ce au fost taiate bugetele serviciilor secrete si Administratiei Prezidentiale, spunand ca va refuza serviciile SPP; atata timp cat acolo este Lucian Pahontu.