Stiri pe aceeasi tema

- La proiect vor participa douazeci si noua de companii si institute de cercetare, printre care Robert Bosch, Infineon, STMicroelectronics, Osram, Carl Zeiss, GlobalFoundries si Murata. Comisia Europeana a declarat ca este de asteptat ca proiectul sa atraga inca 6 miliarde de euro de la investitorii…

- ”Presedintele Romaniei, potrivit, art 87 din Constitutie, nu poate participa, la cererea sa, la orice sedinta de Guvern, ci numai la acelea in care se dezbat teme privind politica externa, apararea si ordinea publica. Si nu conduce sedintele de Guvern decat in aceste situatii si cu aceste limite…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, intrebat daca liberalii ar putea accepta un guvern in jurul unui premier PSD in cazul in care motiunea trece, ca este "o chestiune absolut ilogica" sa dai jos un premier PSD pentru a pune un alt premier PSD. El a precizat ca este o "prioritate absoluta"…

- ''Președintele trebuie sa nu fie un actor in acest joc politic in care nu poate fi de o parte sau de alta. Nu are importanța ca este de partea majoritații sau opoziției pentru ca vine momentul unei crize politice, unei crize sociale cum pare ca suntem acum in care președintele trebuie sa intervina…

- UPDATE: 10.03 - Parada militara de la Arcul de Triumf a inceput, la eveniment asistand mii de oameni. In tribuna oficiala sunt presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostii presedinti…

- Calin Popescu Tariceanu a avut miercuri o intalnire cu Guy Verhofstadt, liderul ALDE european. Presedintele ALDE Romania a sustinut ca a reusit sa-l convinga pe Verhofstadt ca in Romania nu exista probeme in privinta statului de drept."Se fac 30 de ani de cand ne cunostem si militam impreuna…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca Romania nu este in situatia iesirii din Uniunea Europeana nici ca urmare a unor solicitari din partea unor politicieni europeni si nici din aceea a unor oameni "seriosi si cu pondere" din Romania. "Timmermans a spus si el,…

- Una dintre cele mai socante demonstratii ale dezbinarii generalizate ar fi ca 1 decembrie sa prinda Romania fara o majoritate parlamentara, cu un premier demis sau demisionar, dar si fara Liviu Dragnea la conducerea PSD. In acest moment acest lucru pare posibil, dar improbabil. Nemultumitii din PSD…