- PENSII 2018 Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, s-a pronuntat marti impotriva oricarei pensii speciale, precizand ca nu crede ca va fi sustinuta initiativa legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca au existat discutii in contradictoriu cu reprezentantii PNL in cadrul sedintei Birourilor reunite ale celor doua Camere, pe tema sesizarii Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor Justitiei. "Tot timpul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca nu este in favoarea pensiilor speciale in general, dar apreciaza ca exista anumite categorii care au nevoie in mod justificat de o astfel de pensie, cum ar fi zona Justitiei. "Exista anumite categorii care, dupa parerea mea, au in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la întâlnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca "este devreme pentru o astfel de decizie", adaugand: "e prematur". "Cred ca este, in momentul de fața, mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Sunt la curent cu pozițiile exprimate de colegi de-ai mei din ALDE, au…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României, retras luni de initiatori(Tariceanu și Dragnea - n.r.) din circuitul legislativ, va fi modificat si depus din nou la Camera Deputatilor.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca nu a fost adoptat un proiect de lege al Ministerului Justitiei privind modificarea Codurilor penal si de procedura penala, mentionand ca a fost o greseala de exprimare cand a facut referire la acesta, in comunicatul pe care l-a emis…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca, daca CSM doreste sa devina garantul independentei Justitiei, ar trebui "sa se miste mult mai serios" in aceasta privinta, in conditiile in care "suntem in fata unor dezvaluiri cu o amploare nemaivazuta pana acum a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a raspuns joi, ca scandalul din DNA este abia la inceput, intrebat fiind daca declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, va opri situatia Directiei Nationale Anticoruptie. Tariceanu a mai declarat ca procurorul general, Augustin Lazar, nu s-a remarcat…

- Presedintele ALDE: Nu dorim interferarea politicului in justitie. Toader are responsabilitatea de a anunta ce crede de cuviinta Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader…

- Intrebat daca a discutat cu liderii PSD despre raportul pe care il va prezenta Tudorel Toader, Calin Popescu Tariceanu a precizat ca nu știe ce vrea sa transmita ministrul Justiției. Șeful Senatului a mai spus și ca raspunderea asupra unei decizii ii aparține ministrului avand in vedere ca Parlamentul…

- Calin Popescu Tariceanu a comentat declarațiile facute de șeful DNA. Președintele Senatului a spus ca Laura Codruța Kovesi refuza sa accepte ca instituția pe care o conduce are probleme și din aceasta cauza vorbește despre presiuni asupra justiției. Tariceanu a mai spus și ca este nevoie de acțiuni…

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, a fost adoptata de Senat, cu 81 voturi „pentru”, 19 voturi “impotriva” si patru abtineri. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca Parlamentul nu poate ramane indiferent la dezvaluirile facute de procuroarea Moraru, adaugand ca va trebui sa aiba loc o discutie atat in coalitie, cat si cu partidele din Opozitie si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri seara, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a ”rostit cuvinte de calde”, exprimandu-si disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei.

- Tariceanu: ALDE a purtat o batalie continua cu statul paralel. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti, 30 ianuarie, ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a afirmat marti ca lupta impotriva coruptiei nu are nicio legatura cu legile de organizare ale Justitiei, mentionand ca prin imaginea care s-a proiectat in exterior "cu buna stiinta si cu rea-vointa" se afecteaza independenta Justitiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice în România si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor Justitiei vizeaza patru aspecte importante, dar ca, in conditiile presiunii mediatice, schimbarile efectuate reprezinta "un minim necesar". "Va pot spune ca nu sunt multumit. Am spus si la Senat acest…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca "nu vede sensul" convocarii unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea, de catre Parlament, a modificarilor propuse pentru Codurile Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, intrucat termenul…

- Premierul Mihai Tudose ar dori ca Palatul Elisabeta sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, conform unor surse oficiale. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus, pe 7 noiembrie, o initiativa…

- Guvernul Mihai Tudose nu susține Legea privind Statutul Casei Regale, initiata de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, informeaza Antena 3, citand surse politice. Precizam ca avizul in acest caz va fi unul consultativ.Presedintele Senatului, Calin Popescu…

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au inceput, marti seara, dezbaterile pe proiectul Legii 317/2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor. Dupa amendarea de catre comisie, proiectul de lege va intra in dezbaterea plenului Senatului.Miercurea trecuta,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca opțiunea sa pentru monarhie este clara și explica ca actualul sistem de guvernamant din Romania și-a dovedit limitele. Tariceanu a explicat ca o monarhie ar aduce un om care sta deasupra jocurilor politice, in timp ce, in prezent, exista…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a facut, in urma cu cateva minute, cateva precizari referitoare tot la legile justiției. Acesta a punctat faptul ca este necesara, intr-o democrație, o lege clara, aplicabila, a raspunderii magistaților, dar și faptul ca, ”in orice democratie, Parlamentul…

- Nu stim care va fi forma finala a legilor Justitiei, dar este sigur ca vor fi votate exact asa cum isi doresc cele doua partide. Este clar ca se doreste limitarea puterii procurorilor. In numele principiului prezumtiei de nevinovatie omul inculpat, suspectul, acuzatul, pana la urma si martorul, nu vor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la finalul sedintei Biroului Permanent, ca senatorii pot depune amendamente la legile justitiei pana luni la ora 09:00, urmand ca raportul comisiei sa fie depus marti dimineata.