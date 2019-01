Tariceanu: Europa gandea de bine despre romani pentru ca ei isi vorbeau patria numai de bine

Stiri pe aceeasi tema

- „Cine se mai gandeste acum ca rostul politicii este acela de a-i ajuta pe toti cetatenii sa-si gaseasca puterea de a fi fericiti in libertate si unitate. In timpurile pe care le traim, politica echivaleaza prea des cu puterea de a limita libertatea, de a dezbina societatea si de a-i face nefericiti…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi la Focsani, cu ocazia Unirii Principatelor, ca in urma cu 160 de ani desi fusese sfidata Europa avea o impresie buna despre Romania pentru ca inaintasii nostri nu-si vorbeau de rau tara, ci aveau discursuri despre patriotism.

- "Doamna Kovesi ar trebui, in primul rand, sa raspunda pentru gravele abuzuri si gravele incalcari ale legii si ale Constitutiei, acte pe care le-a savarsit in Romania, nu sa aiba tupeul sa se prezinte, la indicatiile pretioase ale Monicai Macovei, pentru asemenea functie", a spus Marian Oprisan.…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la slujba de Te Deum in Catedrala Patriarhala, oficiata de patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, la aniversarea Unirii Principatelor. Ulterior, seful statului a depus o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, apoi a mers…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut astazi, 18 ianuarie 2019, o convorbire telefonica cu ministrul de stat pentru Europa si America, Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic.Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca,…

- Dupa avalanșa de marți, ce a blocat DN 75 in zona localitații Baița, miercuri au avut loc alte doua in zona Vartop. Cele doua avalanșe s-au produs miercuri dimineața, in zona localitații Vartop. „Zapada cazuta pe carosabil blocheaza ambele sensuri de mers. Nu au rezultat victime sau daune…

- Mesaje dure ale liderilor principalelor grupuri politice din Parlamentul European cu ocazia prezentarii de catre Viorica Dancila a prioritatilor Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Presedintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat marti, in plenul in care…

- Zeci de mii de persoane au venit sambata, la Alba Iulia, pentru a participa la manifestarile dedicate Zilei Nationale si a implinirii a o suta de ani de la Marea Unire din 1918, orasul primindu-si oaspetii cu drapelele tricolore. In ciuda unui frig naprasnic, Alba Iulia s-a animat inca de la primele…