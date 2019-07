Tăriceanu: Eu şi colegii mei nu suntem legaţi ombilical de guvernare Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca partidul sau nu este "legat ombilical de guvernare", subliniind ca nu tine la functia de presedinte al Senatului.



"In pofida faptului ca am sentimentul unei responsabilitati politice, eu si colegii mei nu suntem insa legati ombilical de guvernare. Unii dintre colegii din PSD fac o apreciere gresita, care mi-a si ajuns la urechi: 'ALDE nu o sa plece de la guvernare pentru ca Tariceanu este presedinte al Senatului'. Functia de presedinte al Senatului este una extrem de onoranta pentru mine, dar nu sunt legat de chestiunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

