- "Daca dumnealor se grabesc, ii priveste. CCR nu are ce sa spuna, sunt intr-un timp rezonabil de raspuns", a afirmat Iohannis, potrivit news.ro. Presedintele a precizat ca Guvernul e complet, iar guvernantii "nu au decat sa-si faca treaba". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat,…

- "Este normal ca vrem schimbarea, daca am semnat revocarea ( lui Paul Stanescu n.red.), e un fapt incheiat s-a dat vot in CEx, sa privim spre viitor. Am discutat de demisie cu Paul Stanescu, am solicitat, nu a vrut sa-si dea demisia. Eu l-am sunat pe domnul presedinte, i-am zis ca trimit noile propuneri…

- Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la ministerul Transporturilor. La sedinta PSD de azi a fost invitat si ministrul justitiei, Tudorel Toader. Liviu Dragnea…

- Tudorel Toader a fost chemat din nou la sedința PSD pentru a contracara decizia lui presedintelui Klaus Iohannis Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a comentat refuzul președintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Olguța Vasilescu și Ilan Laufer in funcțiile de miniștri ai Transporturilor, respectiv al Dezvoltarii, și refuzul numirii șefului DNA, totul intr-o conferința de presa ținuta dupa ieșirea de la CEx al…

- Jurnalistul Doru Bușcu, de la publicația Cațavencii, a anunțat o intalnire ce ar fi avut loc intre Paul Stanescu, Lucian Șova și oamenii lui Klaus Iohannis.„In urma cu doua zile, daca nu chiar seara trecuta, a fost o intalnire intre ministrul Transporturilor, Lucian Șova, ministrul Dezvoltarii,…

- Ministrul Justiției i-a dat replica lui Klaus Iohannis, care i-a cerut demisia dupa ce Comisia de la Veneția a prezentat concluziile asupra modificarilor aduse legilor justiției . Tudorel Toader spune ca „intr-o lume normala, este inadmisibil ca Președintele Republicii sa aștepte demisia Ministrului…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca Tudorel Toader incearca sa gaseasca cea mai buna soluție pentru combaterea efectelor protocoalelor secrete, susținand ca e nevoie, pe termen lung, de o comisie formata din experți interni și internaționali pentru revizuirea legislației."Ministrul…