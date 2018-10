Tăriceanu: Eşecul MCV este evident. Abuzuri extraordinare "Mecanismul a esuat, pentru ca daca la inceput au fost patru repere, ulterior, in ultimul raport, avem 12 recomandari. Deci, de la patru au ramas 12, ca sa glumesc - cred ca intelegeti aluzia. Sigur ca e o forma de discriminare, pentru ca acest mecanism nu se aplica decat Romaniei. Problemele pe care le semnaleaza raportul se regasesc si in alte tari. Si exista o discutie la nivel european de introducere a unui mecanism de evaluare, de genul MCV, si in alte tari. Si ar fi util, sigur ca da. Eu cred ca in ceea ce priveste Romania, esecul este evident, pentru ca, iata, ne trezim astazi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

