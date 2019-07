Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu crede ca decizia ca cele 2 partide din Alianta sa prezinte candidati separati la alegerile prezidentiale si nu se asteapta ca acest lucru sa aiba un efect pozitiv, ci din contra.

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca in opinia sa, PSD ar trebui sa faca o alianta cu ALDE si Pro Romania, la prezidentiale, cu Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu, posibili candidati. "Soluția caștigatoare este una singura, spun…

- Presedintele PLUS, Dacia Ciolos, a anuntat sambata ca Alianta 2020 USR-PLUS intentioneaza sa mearga la urmatoarele alegeri in tandem, cu un candidat pentru functia de presedinte, dar si cu unul pentru functia de prim-ministru. "Stiu ca astazi colegii de la USR isi desemneaza candidatul…

- Ioan Tintean a declarat ca trebuie semnate protocoale de colaborare cu PSD in fiecare judet pana in luna septembrie, in caz contrar existand posibilitatea ca liberal-democratii sa se retraga de la guvernare. Tintean a spus ca a ridicat aceasta chestiune la o intalnire cu presedintele ALDE, Calin…

- Victor Ponta a spus, marți seara, la Romania TV, ca ar accepta sa mearga la Congresul PSD de la sfarșitul lunii, daca va fi invitat. Insa, noua șefa a fostului sau partid, a anunțat ca cel care a pus-o pe listele pentru europarlamentare nu are ce cauta la evenimentul de pe 29 iunie.”Nu am…

- Ciorovaiala pe tema tandemului „președinte - premier”: Cioloș și Barna - care pe care Vineri seara a fost o noua runda de negocieri intre echipele USR –PLUS pentru incheierea unei alianțe pe termen lung, care sa cuprinda prezidențialele, localele și parlamentarele din 2020. Nu a fost prima data cand…

- „Cred ca inainte de vacanta de vara. Intotdeauna consider ca este gresit sa iei decizii la cald, cand e totul infierbantat, fie intr-o parte fie intr-alta", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, vineri seara, la Romania TV. Acesta a adaugat ca ii da zero sanse lui Klaus Iohannis sa castige un nou mandat…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri intr-un interviu la Adevarul ca este in fața lui Liviu Dragnea in sondajele de opinie pentru prezidențiale pentru ca șeful PSD are o „apasare” legata de condamnarea și de dosarul pe care il are. Tariceanu a spus, razand, ca nici macar nu…