Stiri pe aceeasi tema

- PreAYedintele ALDE, CAƒlin Popescu TAƒriceanu, a declarat, marAi, la Parlament, cAƒ e foarte posibil sAƒ aparAƒ o crizAƒ economicAƒ la nivel mondial, A®n acest context, Aara noastrAƒ nu ar trebui sAƒ fie luatAƒ prin surprindere, fiind nevoie de un plan de mAƒsuri.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ca prin rezolutia Parlamentului European arata ca institutia apara Justitia din Romania. Mai mult, liderul liberal sustine ca din citirea raportului MCV se poate intelege ca Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt impotriva UE si antieuropeni.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmatia lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca stie de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmația lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca știe de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.„Nu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, dupa consultarile pe legile justiției, ca ordonanța ce vizeaza justiția nu a rezolvat toate problemele și ca unele dintre acestea pot fi soluționate in Parlament, scrie Mediafax."Sa știți ca nu am venit sa discutam despre alianța.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care i-a transmis ca oficialii Comisiei Europene au preocupari cu privire la depasirea tintei de 3% a deficitului bugetar, dar ca acest lucru nu se va intampla.

- Beneficiile guvernantei digitale sunt legate de cresterea economica, a sustinut, joi, Sergiu Oprescu, presedintele Consiliului Director al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) si presedintele executiv al Alpha Bank.

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a reușit sa provoace indignare dupa ce inregistrari video in care e surprins in timp ce se infrupta din bucati suculente de carne intr-un restaurant de lux din Istanbul, au aparut in mediul online, asta in timp de Venezuela se afla in plina criza economica.