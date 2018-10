Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca nu a vazut documentul trimis de Ministerul Finantelor Comisiei Europene, dar ca sub nicio forma nu poate fi vorba de o inghetare a salariilor. El a sustinut ca Romania nu poate ramane ca o tara care…

- Calin Popescu Tariceanu a apreciat prestația primului ministriu Viorica Dancila din Parlamentul European. El susține ca așteapta rezultatele Comisiei de la Veneția, de care se va ține cont: „Cred ca nu trebuie scapat din vedere urmatorul lucru. Domnul Timmermans este specializat pe MCV. Nu e un advertisment.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, miercuri seara, ca declaratia lui Manfred Weber, liderul popularilor europeni din PE, nu a fost una "spontana", ci "citea de pe un prompter", adaugand ca acesta nu cunoaste situatia din Romania, iar cineva i-a pregatit declaratia respectiva.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, este audiat in Comisia de politica externa a Senatului, iar acesta a firmat ca va prezenta un raport cu activitatea sa din ultimii trei ani. Presedintele Senatului, membru in comisie, Calin Popescu Tariceanu, considera declaratiile sale cu privire la scrisoarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, referitor la rechemarea in tara a lui George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, ca acesta nu mai poate reprezenta tara, atata timp cat sustine opiniile adversarilor politici ai presedintelui american si se implica in jocuri politice.

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, la Reuniunea Anuala a Diplomației Romane, ca in Romania miscarile de strada ce au loc cu repetitie nu sunt miscari sociale autonome, ci doar cutii de rezonanta ale unor grupari politice, iar dușmanii țarii se afla la comanda. „De vreo…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, califica drept ”incurajator” anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind evaluarea manageriala a procurorului general, Augustin Lazar, liderul ALDE sustinand ca ”nivelul de infiltrare a statului paralel in justitia din Romania este de netolerat”.”Declaratia…