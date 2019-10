Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a fost, luni seara, la Palatul Cotroceni, unde a discutat, alaturi de Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta și Ludovic Orban, despre viitorul Guvern. Ulterior, liderul PMP a facut precizari, la B1 TV, despre formarea noului guvern, alaturi de PNL și…

- "E firesc ca presedintele, avand prerogativele constitutionale, sa faca aceste consultari pentru a vedea daca propunerea pe care doreste sa o faca intruneste majoritatea necesara in Parlament pentru a primi votul de investitura. Am avut consultari saptamana trecuta si i-am spus ca avem disponibilitatea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca ALDE sustine ideea unui „guvern monocolor“ format din reprezentanti ai PNL, si ca formatiunea este dispusa sa sustina un astfel de executiv, insa cu anumite conditii pe care le va discuta cu premierul desemnat. Tariceanu spune ca exclude acordarea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, dupa ce a fost la Palatul Cotroceni unde a discutat cu Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Victor Ponta și Eugen Tomac ca ALDE nu este in situația in care sa dea un vot necondiționat, liderul formațiunii susținand ca este gata sa susțina un guvern monocolor, PNL, cu…

- "A fost o discutie prealabila anuntului pe care presedintele il va face maine, in legatura cu primul ministru desemnat. Sigur ca e firesc ca presedintele, in calitatea pe care o are, sa faca aceste consultari pentru a vedea daca propunerea pe care doreste sa o faca intruneste in final majoritatea…

- Pro Romania si-a batut in cuie strategia la negocierile pentru viitorul Guvern, dupa ce cabinetul Viorica Dancila a fost demis in Parlament prin adoptarea motiunii de cenzura. Delegatia Pro Romania care va participa, vineri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, nu va exclude intrarea la guvernare,…

- TENSIUNI… Viorica Dancila se intalneste astazi cu liderii PSD, in sedinta Comitetului Executiv National. Intalnirea are loc in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a respins propunerile de ministri interimari. La sedinta participa si presedintele PSD de la Vaslui, Dumitru Buzatu, una din vocile…

- Președintele PLUS Dacian Cioloș a afirmat ca Alianța este pregatita sa intre la guvernare cat mai repede, dar cu legitimitatea in Parlament, precizand ca trebuie pus un Executiv competent și „sa nu mai așteptam un an de zile”.Vezi și: Basescu, ATAC la Mircea Diaconu: 'Arata in fața Ateneului…