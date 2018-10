“Morometii 2”, lansat in cinematografe in noiembrie

Lungmetrajul, care readuce pe marile ecrane, dupa mai bine de 30 de ani, personajele lui Marin Preda sub regia aceluiasi Stere Gulea, dar cu cu Horatiu Malaele in rol principal, va fi lansat in cinematografele romanesti pe 16 noiembrie, iar premiera de gala va avea loc la Sala Palatului, pe… [citeste mai departe]