Stiri pe aceeasi tema

- ​Calin Popescu Tariceanu a declarat, marți, ca nu a vorbit luni, ci a avut doar un schimb de mesaje cu Liviu Dragnea înainte de condamnarea acestuia, pe care o considera „nedreapta”. ​„Am avut un schimb de mesaje. (Condamnarea -n.r.) mi se pare nedreapta, dar asta este…

- Calin Popescu Tariceanu a vorbit cu Liviu Dragnea, dar doar prin mesaje! Liderul ALDE a discutat cu fostul sau omolog de la PSD in ziua in care Dragnea a fost condamnat la inchisoare și a ajuns dupa gratii. Șeful Senatului nu e de acord cu decizia judecatorilor de la ICCJ in cazul lui Dragnea.”Dupa…

- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat luni la Alba24 care sunt pașii pe care partidul pe care il reprezinta ii va face dupa caștigarea alegerilor europarlamentare și dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Roman a vorbit despre trei lucruri: revizuirea Constituției, vot electronic pentru cetațenii din Diaspora…

- Calin Popescu Tariceanu, co-presedintele coalitiei de guvernare PSD-ALDE alaturi de Liviu Dragnea, a declarat marti seara, la Romania TV, ca atat el, cat si liderul PSD sunt dispusi sa acorde votul in Parlament pentru restructurarea Guvernului, dar nu stie „ce ganduri” are premierul Viorica Dancila.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, are o postare pe Facebook despre Game of Thrones, in finalul careia precizeaza ca nu se stie daca acest Jon Snow traieste sau nu la final si ca nu are alta varianta decat sa se uite sau sa citeasca toate volumele. Un internaut scrie ca liderul ALDE…

- ​Calin Popescu Tariceanu spune ca Tudorel Toader și-a facut treaba la Ministerul Justiției și doar unii cred ca nu a facut destul. Liderul ALDE a precizat ca nu a discutat, la întâlnirea miercuri în Parlament, cu Liviu Dragnea despre posibila remaniere a lui Toader, informeaza Mediafax.„Nu,…

- Calin Popescu Tariceanu a spus ca nu crede ca Tudorel Toader nu a facut treaba la Ministerul Justitiei, precizand ca doar unii cred ca poate nu a facut destul. Liderul ALDE a precizat ca nu a discutat, la intalnirea miercuri in Parlament, cu Liviu Dragnea despre posibila remaniere a lui Toader. „Nu,…

- Liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au discutat varianta inființarii unui „fond de solidaritate” pentru consumatorii vulnerabili in domeniul energiei, fara sa fie luata o decizie in acest sens.Fostul ministru al Energiei, Toma Petcu (ALDE), a…