"Ieri Biroul Electoral Central, in dispret fața de lege și de realitatea politica, a decis ca Mircea Diaconu, candidatul susținut de ALDE și de Pro Romania, nu are dreptul la reprezentanți in secțiile de votare. Iar fara reprezentanți, orice candidat important este lasat fara minima protecție in fața tentației aranjamentelor de culise.

Vorbim permanent de competiție onesta, de dreptul neingradit la vot, dar facem tot posibilul sa "aranjam" o procedura cat mai netransparenta și mai nedemocratica, una care sa-i avantajeze pe "ai noștri" in detrimentul "altora".

Ințeleg ca Mircea…