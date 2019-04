Tăriceanu după achitarea definitivă: Tot acest calvar s-a încheiat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca se bucura pentru achitarea sa definitiva in dosarul in care a fost judecat pentru marturie mincinoasa, afirmand ca situatia prin care a trecut a fost "un calvar". "Sigur ca o astfel de decizie nu are decat sa ma bucure, dar bucuria mea este partiala pentru ca, intr-adevar, dupa avatarurile prin care am trecut incepand din 2015, purtat la Parchet, purtat in instanta, cu o presiune publica uriasa asupra mea, care sigur ca i-a afectat pe toti cei din jurul meu, incepand cu colegii de partid, cu cei care ma cunosc, cunostinte, prieteni.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

