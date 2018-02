Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit in cadrul conferintei de presa sustinute dupa Scoala de Iarna a TLDE si despre o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Citeste si: Tariceanu SARE IN APARAREA lui Valcov, dupa condamnare: 'Are aceleasi drepturi ca orice cetatean...'…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Darius Vâlcov, numit consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, este "foarte competent" si spera ca acesta sa îsi poata aduce contributia în Cabinetul Dancila. Întrebat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, în replica la scrisoarea Comisiei Europene (CE) privind modificarile legilor justitiei, ca mesajul de la Bruxelles este &"o pripeala“ din partea Comisiei si ca

- Casa Regala a Romaniei se afla in discuții cu guvernul in ceea ce privește Palatul Elisabeta. Șeful Casei Regale, Andrew Popper, intr-un interviu la Antena3 , a precizat ca este increzator in șansele rezolvarii problemei și adoptarii unui statut al Casei Regale. Șeful Casei Regale a Romaniei, Andrew…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba „suportul” tuturor fortelor politice. „Pana sa ajungem la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara "nu este in momentul de fata un element de ingrijorare". "Japonia s-a luptat ani de zile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Calin Popescu Tariceanu, ajuns cu puțin peste cinci la suta in Parlament, procent obținut in alegeri și uns de PSD ca al doilea om in stat, a emis in zilele premergatoare Craciunului cele mai dure declarații fața de președintele Klaus Iohannis și s-a aratat nemulțumit și de prestația indulgenta a partenerilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a replicat dur dupa ce ambasadele au criticat modificarile legilor justitiei. Tariceanu spune ca ambasadele si cancelariile locale trebuie sa se informeze corect inainte sa critice schimbarile.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, l-a atacat dur pe seful statului, ca reactie în scandalulu lansat de fostul ofiter SRI Daniel D4ragomir, referitor la presupuse interceptari a 80 de politicieni, principalul vizat fiind chiar Tariceanu.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat joi ca in Parlament trebuie "reprimate" orice derapaje de limbaj si de la comportamentul civilizat din partea tuturor.Intrebat daca va discuta conducerea Senatului despre limbajul neadecvat folosit de senatorul Liviu Brailoiu vizavi…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu le raspunde ambasadorilor îngrijorați de situația din justiția de la noi. ”Am citit, am anumite nedumeriri. Ma bucur ca ambasadorii statelor UE sunt preocupați de evoluțiile din România. Îmi dau seama ca exista 2 ipoteze…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca "nu vede sensul" convocarii unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea, de catre Parlament, a modificarilor propuse pentru Codurile Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, intrucat termenul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a declarat joi, nemultumit de modificarea celor trei legi ale justitiei, adoptate de Parlament, el sustinand ca "Mi-as fi dorit o reforma mai ampla si mai curajoasa. Ceea ce s-a facut un minim necesar in conditiile unei presiuni publice care denota…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, referitor la criticile magistratilor la modificarile Legilor Justitiei, ca fiecare are dreptul sa isi exprime opinia, dar dezbaterea si aprobarea legilor se face in Parlament.

- ”Termen de depunere a amendamentelor: luni, 18 decembrie, ora 9:00. Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana pe 19 decembrie, ora 9:00”, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei de Birou Permanent. El a spus ca cele doua acte normative - legea 304/2004…

- Deputatul Eusebiu Pistru a demisionat din PNL, iar miercuri, in Parlament, va face anuntul oficial privind trecerea sa la ALDE. "Joi, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, va fi prezent la Arad impreuna cu secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, iar in conferinta de presa pe care o vor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l-a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost "menit sa imparta Romania in doua". "Inaintea zilei de 1 Decembrie,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la DNA reprezinta "o libertate de exprimare". Prezent joi la Parlament, Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti cum vede sesizarea trimisa de sefa…

- Curtea Constitutionala urmeaza sa se pronunte, joi, in cazul sesizarii facute de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, privind dosarul DNA legat de cazul Belina. Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Dupa dezbaterile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele și spune ca instituția a devenit un instrument politic și face justiția selectiva. In ceea ce priveste o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, Tariceanu a spus ca este treaba ministrului…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, marți, la Parlament, un atac dur la adresa DNA. “DNA a devenit un jalnic instrument politic. Tot ceea ce face DNA in ultima perioada devine limpede ca lumina zilei ca face justiție selectiva și ca …Nu mai am niciun fel de indoiala. Din ce in…

- "Este o denaturare grosolana a evenimentului. Eu am fost invitat la o dezbatere, de Grupul de Dialog Social. La aceasta dezbatere am intrebat cine sunt invitati, mi s-a confirmat ca au fost invitati reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare, reprezentanti ai societatii civile, ai uniunilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comparat miercuri dezbaterea organizata cu o zi în urma de Grupul pentru Dialog Social cu o scena din Coreea de Nord, iar pe liderul PNL, Ludovic Orban, cu un personaj din bancurile comuniste, "dupa ce acesta si-a cerut iertare în…

- "Calitatea profesionala indiscutabila pe care o are (ministrul Justiției — n.r.) i-a permis sa aiba o abordare globala pe intreg pachetul de legi ale Justiției și din perspectiva experienței pe care a dobandit-o la Curtea Constituționala. Ceea ce este iarași foarte adevarat: vedem ca mușuroiul a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sfideaza parlamentul prin refuzul repetat de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, chiar si dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca prezenta sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nu a primit din partea Administratiei Prezidentiale invitatie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la receptia de la Palatul Cotroceni, precizand ca si daca ar primi nu s-ar duce sa stea alaturi de "acel domn care functioneaza…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca, pana la o decizie a instanței, orice persoana care este chemata in fața instituțiilor de ancheta este nevinovata. El facea referire la președintele PSD, Liviu Dragnea, care a fost acuzat astazi de DNA de abuz in serviciu, constituirea unui grup…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se va reuni luni la ora 13.30 pentru a o audia pe avocata Maria Vasii, dupa ce aceasta a a facut afirmatii legate de moartea suspecta a unui judecator. Pe ordinea de zi ar putea figura si supunerea la vot a reinvitarii lui Kovesi pentru a fi audiata,…