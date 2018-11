Tăriceanu, dosar urmărire penală: Nu există nicio acuzație la adresa mea "'Am citit 80 de pagini pana acum. Sunt foarte multe aprecieri care nu au nicio legatura cu persoana mea. Dosarul este impanat cu lucruri care sa impresioneze mai mult prin volum decat prin conținut. Din ceea ce am citit pana acum nu rezulta niciun fel de element acuzator la adresa mea. Nu s-a lamurit daca este vorba despre un denunț. Din acest moment am o serie lunga de observații pe care deja le-am facut și care se refera la lipsa unor elemente concrete care sa articuleze acuzația la adresa mea. O sa vad cat de repede o sa mearga cu cititul. Daca ar fi fost numai lucrurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

