Stiri pe aceeasi tema

- "Solicit demisia din functia de presedinte al Senatului a domnului Calin Popescu Tariceanu si punerea la dispozitia Justitiei. Cererea de urmarire penala este o forma prin care domnul Tariceanu, in cazul in care se considera nevinovat, se poate apara de suspiciunile si de acuzatiile care i se aduc,…

- Ludovic Orban a adaugat ca, atunci cand se va lua o decizie, aceasta va fi anuntata. „Cand vom lua o decizie, va vom anunta public. Normal ca o vom depune, impreuna cu colegii nostri din Opozitie”, a declarat Orban intr-o conferinta de presa. In alta ordine de idei, amintim ca, tot vineri, Ludovic…

- Solicitarea de urmarire penala a lui C.P. Tariceanu a ajuns la Senat Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda a precizat ca solicitarea Parchetului General de încuviintare a urmaririi penale împotriva lui Calin Popescu Tariceanu a ajuns la el mirecuri, 7 noiembrie, deoarece urma…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat, joi, ca a primit cererea DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale pe numele președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, miercuri, in jurul orei 15. Intrebat de ce nu l-a informat pe liderul ALDE ca este vizat intr-un nou dosar penal, senatorul PSD…

- Senatul a adoptat un proiect de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, care va da posibilitatea revizuirii sentintelor in dosarele in care au fost folosite probe obtinute in urma protocoalelor secrete. Mai exact, proiectul viza desecretizarea unei Hotarari CSAT din 2005 privind…

- Comisia Juridica a Senatului a dat ieri unda verde proiectului de lege privind desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si DNA, initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. In baza acestei...

- Comisia Juridica a Senatului a dat, luni, aviz pozitiv asupra proiectului de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu pentru declasificarea hotararii CSAT nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei.

- Liviu Dragnea, șeful PSD, și Calin Popescu Tariceanu, șeful ALDE, conduc Parlamentul ca președinți ai Camerei Deputaților, respectiv Senatului. Cei doi iși pregatesc, totodata, un viitor calduros. Dragnea și Tariceanu au depus o inițiativa legislativa pentru desecretizarea protocoalelor incheiate intre…