Tăriceanu, dosar DNA: Este un demers politic Tariceanu sustine ca acuzatiile ce i se aduc constituie un "demers politic" prin care se incearca sa fie "scos din cursa".



"Este din nou un demers politic, asa cum se vede in ultima vreme, insemnand ani de zile, actiuni prin care o serie de lideri politici se doresc a fi scosi din cursa. Mie mi s-a intentat actiunea de marturie mincinoasa acum doi ani de zile, am fost purtat frumusel pe la procuratura, dupa aceea prin instante, ca sa ajung sa fiu achitat. Au vazut ca nu merge cu ala, atunci au zis bine, incercam cu altceva si acesta este al doilea demers care se inscrie in linia precedenta",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a reluat, duminica, afirmațiile facute pe Facebook, dupa ce procurorul-sef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazar un referat în vederea sesizarii Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmaririi penale pentru

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca votul pe rezolutia privind situatia din România de saptamâna viitoare, din Parlamentul European, este un gest mai degraba formal, textul fiind negociat între grupurile politice.

- "Pana in acest moment nu exista niciun fel de solicitare oficiala a DNA, care sa ma vizeze. Am vazut ca in massmedia, unde de obicei se scurg informatii din DNA, au aparut diverse comentarii care se centreaza pe asa-numitul dosar Micriosoft. Nu e prima oara cand in spatiul public apar astfel de zvonuiri…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca Romania nu a facut nicio propunere de taiere, el acuzandu-l pe europarlamentarul Siegfried Muresan ca duce in Parlamentul European “practica” din legislativul romanesc si incearca sa imprime o confuzie in spatiul punlic, dupa ce acesta a afirmat…

- Calin Popescu Tariceanu a apreciat prestația primului ministriu Viorica Dancila din Parlamentul European. El susține ca așteapta rezultatele Comisiei de la Veneția, de care se va ține cont: „Cred ca nu trebuie scapat din vedere urmatorul lucru. Domnul Timmermans este specializat pe MCV. Nu e un advertisment.…

- Este oficial, scandalul protocoalelor secrete din Romania ajunge in Parlamentul European.Eurodeputata Nathalie Griesbeck din Franta a solicitat o dezbatere in Comisia LIBE (comisia pentru justitie si libertati civile) privind protocoalele incheiate intre serviciile de informatii si organele…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, s-a informat despre situația din Romania inainte de a transmite scrisoarea autoritaților romane și a facut acest demers in cunoștința de cauza.”Atata vreme cat activitațile de lobby se desfașoara legal și sunt remunerate,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, marți, ca șeful SRI a transmis o scrisoare tuturor șefilor de partide din Romania, insa a refuzat sa divulge conținutul acesteia. Tariceanu a ezitat sa spuna daca este mulțumit de activitatea lui Eduard Hellvig."In privinta SRI, am…