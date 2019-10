Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca motiunea de cenzura va trece si ca premierul Viorica Dancila isi face "singura curaj" in conditiile in care, in prezent, opozitia este mai numeroasa, scrie Agerpres. "Calculele sunt facute. Insa, dupa cum vedeti, fiecare pare sa aiba…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic, dar ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila, pentru ca nu mai are sustinerea electoratului. "Eu prefer o formula politica, dar sigur ca acest lucru se va vedea mai…

- ​PNL ia în calcul sa depuna moțiunea de cenzura în jurul datei de 23 septembrie, urmând ca saptamâna viitoare sa aiba o noua runda de discuții cu Pro România și ALDE. Dupa negocierile de pâna acum, pentru faza a doua partidele lui Tariceanu și Ponta așteapta de la…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca exista posibilitatea ca, inainte ca opoziția sa depuna moțiunea, premierul Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru a cere un vot de incredere. „Daca nu avem un vot de incredere, evident ca atunci Guvernul va cadea prin moțiune de cenzura. Pot sa va…

- Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, citate de Mediafax. Astfel, urmeaza ca la intrunirea forului…

- „In cazul ruperii unei alianțe majoritare, nu e numaidecat de preferat un Guvern minoritar, ci dimpotriva, aceia care rup alianța, impreuna cu alte forțe politice capabile, sa preia Executivul respectiv și evident, vom vedea cum va funcționa (...). Daca vrem sa aratam a cui este responsabilitatea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a discutat, miercuri, cu liderul PSD, Viorica Dancila, dupa ce a anunțat negocierile privind alianța cu Pro Romania. Dupa intalnire, Varujan Vosganian, a declarat ca șansele ca ALDE sa ramana la guvernare sunt minime și depind de anumite condiții pe care PSD…

- Intrebat daca ALDE va avea discutii cu PRO Romania pentru a sustine un candidat comun, Calin Popescu Tariceanu a spus ca a discutat cu Victor Ponta pe acest subiect, dar problema este ca ALDE este la guvernare, iar PRO Romania este in opozitie. In acest context este "impropriu" ca Pro Romania sa…