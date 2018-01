Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, isi exprima regretul fata de moartea istoricului Neagu Djuvara, aratand ca a fost ''unul dintre ultimii reprezentanti ai elitelor intelectuale''.''Am aflat cu tristete de incetarea din viata a marelui istoric, Neagu Djuvara. Ca om politic, istoric,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a intervenit in direct la emisiunea Alessandrei Sroicescu, la Antena 3, joi seara, pe tema ”intalnirilor frecvente dintre președintele Comisiei Europene, Juncker și Soros”, care ”s-au imbrațișat”. Tariceanu a spus ca problema nu e imbrațișarea sau ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la magistratii-acoperiti_1241983.html">cererea exprimata de Victor Alistar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului. El a adaugat ca nu are informatii…

- Sorin Ovidiu Vîntu a realizat propriul sau top al politicienilor și al miniștrilor. În capul listei la categoria politicieni se afla Calin Popescu Tariceanu, în timp ce la miniștri se afla Petru Daea. „Ne place sau nu, ei sunt cei care astazi trebuie sa gaseasca soluțiile…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece Revelionul in Sibiu, el fiind asteptat la miezul noptii in Piata Mare. Premierul Mihai Tudose a ales sa sarbatoreasca noaptea dintre ani la Braila. ”In familie”, a spus Tudose, intrebat unde va sarbatori de revelion. Fostul presedinte…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Politicienii țarii fac sarbatorile acasa și naveta la București. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au anunțat ca nu vor pleca de sarbatori nicaieri, ci vor sta acasa, iar intre Craciun și Revelion vor veni la București. Guvernul urmeaza, de altfel, sa se reuneasca intr-o ședința…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii.El a amintit ca in timpul presedintelui…

- Mihai Tudose a declarat joi ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in folosința statului roman și sa nu mai fie utilizat de Casa Regala. Replica președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu a intarziat sa apara. Iata ce ii raspunde acesta premierului in aceasta problema.

- Presedintele Senatului si lider al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca el considera ca Palatul Elisabeta ar putea fi lasat în continuare în folosinta Familiei Regale, adaugând si ca a fost surprins de pozitia exprimata

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut joi ca, in opinia sa, nu are sens convocarea unei sesiuni extraordinare in luna ianuarie pentru a transpune in legislatia romaneasca Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, luni, ca Legea Agentiei Nationale de Integritate trebuie sa fie aliniata la practica europeana, adaugand ca in acest moment exista incompatibilitati care sunt "excesive" si care ingreuneaza functionarea administratiilor locale, conform Agerpres."Am…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…

- Principesa Margareta Principesa Margareta participa, luni, la sedinta solemna dedicata omagierii Regelui Mihai, unde va tine un discurs, potrivit reprezentantilor Casei Regale a Romaniei. UPDATE 16.00: Sedinta s-a incheiat cu un fragment din Poema romana de George Enescu. UPDATE 15.41: Isi prezinta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca, in acest moment, protestele de strada au devenit politice, opozitia incercand sa recapete increderea populatiei. El spune insa ca, daca prin miscarile de strada opozitia isi doreste sa acceada la putere, acest lucru nu poate fi acceptat intr-o…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca in arcul guvernamental si la nivelul majoritatii parlamentare nu s-a discutat despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in ciuda scenariilor in acest sens vehiculate in ultima perioada in presa. "Aceasta chestiune eu am vazut-o…

- Omagiu Regelui Mihai I in Parlamentul Romaniei Foto: Arhiva Parlamentul i-a adus astazi un omagiu Regelui Mihai. În deschiderea sedintelor de plen din ambele Camere, senatorii si deputatii au pastrat un moment de reculegere în memoria fostului Suveran. Sedintele de plen…

- ”Regele Mihai ramane un simbol al patriotismului, al dragostei fata de tara si popor, a afirmat, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Ziua de astazi este una trista pentru poporul roman, a mai spus acesta, intr-un mesaj postat pe pagina de socializare. „Cu profund regret si durere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l-a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost „menit sa imparta Romania in doua”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala, in care spune ca traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate, o perioada in care se pare ca romanii nu-si pot decide singuri viitorul, transmite news.ro.

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat, joi, ca nu va accepta invitația președintelui Klaus Iohannis la parada de 1 Decembrie de la București, dar ca va fi prezent la un alt eveniment dedicat Zilei Naționale, informeaza Agerpres. "O sa merg la parada. (...)…

- Guvernul condus de Mihai Tudose se afla, joi, in fața primei motiuni de cenzura depusa de Opoziție in Parlament. Intitulata „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, moțiunea a fost depusa ca reacție la masurile de reforma fiscala adoptate de Executiv, recent. Dezbaterile incep la ora 11.00 și…

- CSM sesizata in legatura cu declaratiile lui Calin Popescu-Tariceanu Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Foto: Agerpres. Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa înceapa o serie de verificari…

- "Este o denaturare grosolana a evenimentului. Eu am fost invitat la o dezbatere, de Grupul de Dialog Social. La aceasta dezbatere am intrebat cine sunt invitati, mi s-a confirmat ca au fost invitati reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare, reprezentanti ai societatii civile, ai uniunilor…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui PNL Ludovic Orban. Acesta a mai spus ca dezbaterea GDS a fost ca o scena din Coreea de Nord.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sfideaza parlamentul prin refuzul repetat de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, chiar si dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca prezenta sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nu a primit din partea Administratiei Prezidentiale invitatie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la receptia de la Palatul Cotroceni, precizand ca si daca ar primi nu s-ar duce sa stea alaturi de „acel domn care functioneaza…

- Curtea Constitutionala discuta joi, 16 noiembrie, cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern si DNA, dupa ce procurorii anticoruptie au inceput cercetarea legalitatii hotararilor guvernului prin care Insula dunareana Belina si Bratul Pavel…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus, marti, ca in prezent exista o radicalizare si o “polarizare excesiva” a zonei politice, in contextul unui „climat de talibanism”. Tariceanu a mai precizat ca reprezentanti ai unor institutii de stat, inclusiv la nivelul presedintelui Romaniei,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni, referindu-se la chemarea liderului PSD, Liviu Dragnea, la DNA, ca, pana la o decizie a instanței, orice persoana care este chemata in fața instituțiilor de ancheta este nevinovata.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca depecierea puternica a monedei naționale în raport cu euro, înregistrata în ultima perioada, poate fi și cauza unei acțiuni speculative. "Nu sunt nici bancher, nici economist șef la Banca Naționala…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a precizat, luni, ca initiativa depusa de el impreuna cu Liviu Dragnea privind statutul Casei Regale nu prevede nivelul cheltuielilor, bugetul urmand sa fie aprobat anual de Guvern, dar a spus ca nu vor fi costuri mari....

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sesizat, joi, Inspectia Judiciara cu privire la opiniile exprimate public la sfarsitul lunii octombrie de catre presedintele Inaltei Curti de...

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, au depus astazi o inițiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus marti o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Senatul Romaniei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a publicat pe Facebook un mesaj pe care presedinta Inaltei Curti, Cristina Tarcea, l-ar fi trimis pe un forum intern al judecatorilor, in care indemna magistratii sa respinga legile Justitiei propuse de Tudorel Toader. Liderul ALDE sustine ca va sesiza…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat luni ca rapiditatea nu este factorul cheie atunci cand e vorba de adoptarea in Guvern a unor masuri atat de importante, precum pachetul referitor la masurile fiscale. "Eu cred ca atunci când e vorba de adoptarea în…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ii promite șefului statului, Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, ca va lupta in continuare, impreuna cu toți oamenii de buna credința, pentru "demantelarea 'statului paralel'", pentru aflarea adevarului despre mecanismele acestui…

- ”Incep prin a exprima regretul meu cu privire la atacul pe care l-ati lansat azi la adresa mea ca presedinte al Senatului, total nepotrivit pentru demnitatea unui presedinte al tarii, atat ca limbaj, cat si ca argumentatie. Aceasta maniera de exprimare publica devoaleaza starea dumneavoastra de…

- Ruptura in coalitia de guvernare PSD-ALDE. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, il contrazice pe seful PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au pareri diferite la una dintre prevederile legilor justitiei. Dragnea a spus de fiecare data ca isi doreste ca presedintele sa poata numi, in continuare,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca președintele Klaus Iohannis ar fi putut sa ia atitudine și sa cheme la respectarea deciziilor Curții Constituționale, in contextul in care sunt persoane care nu vor sa se prezinte in fața comisiilor parlamentare. "Dupa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca masurile privind cresterile salariale anuntate pentru 2018 sunt sustenabile, avand in vedere ca Produsul Intern Brut al Romaniei s-a dublat de la momentul aderarii Romaniei la UE, iar cresterile salariale au fost de numai 20%."Daca…