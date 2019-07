"Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru alegerile prezidentiale. Confirm ceea ce a spus domnia sa in aceasta privinta. Cred ca, intr-adevar, cea mai buna solutie - aveam si eu aceeasi parere pe care am exprimat-o in public - este de a avea un candidat unic", a declarat Tariceanu.

In alta ordine de idei, Tariceanu a fost intrebat despre varianta ca PSD si ALDE sa participe pe liste comune la alegerile parlamentare sau locale: "Sa va spun ceva. Nu dau raspunsuri la intrebari care nu s-au pus de catre colegii mei, cu atat mai putin catre cei de la presa".