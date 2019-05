Tăriceanu, discuţie cu Timmermans: I-am atras atenţia ”Timmermans este in campanie electorala. El incearca in felul asta sa iși creeze o poziție mai proeminenta pentru viitoarea componența a Comisiei. Dar gesturi de genul asta spera el sa ii creasca cota. Eu regret ca a adoptat aceasta atitudine și aceasta scrisoare in contextul in care, atenție, timp de 12 ani, perioada in care au avut loc toate abuzurile din Romania comise de DNA, cu protocoalele secrete, cu inregistrarile telefonice la milioane de oameni, cu echipele mixte intre servicii de informații și procurori, nu au scos un cuvințel. Nimic! Alea nu sunt incalcari ale statului de drept?",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

