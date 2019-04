Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat la DC News Live ca liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, folosește subiectul excluderii formatiunii din Romania din acest grup in scopuri electorale. „Regret atitudinea…

- Ieri, Calin Popescu Tariceanu a declarat despre ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, ca nu stie pe cine reprezinta acesta in SUA, pe statul paralel, pe Kovesi sau pe Coldea, potrivit Mediafax. „As vrea sa contribuim la detensionarea relatiei existente in momentul de fata intre SUA si UE,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, nu reprezinta interesele Romaniei in Statele Unite și nici nu mijlocește intalniri intre oamenii politici din SUA și cei din Romania.”Din pacate, nici prin ambasada SUA la București, nici…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a intalnit marți, la Washington, cu vicepreședintele SUA Mike Pence, pe care l-a invitat sa faca o vizita in Romania "pentru a se informa nemijlocit, intr-o țara din prima line a flancului estic al NATO, asupra

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca daca ar fi primar ar avea ca prioritate constructia de parcari, pentru a degaja strazile. "Am vazut zilele acestea un sondaj facut in Bucuresti - starea sistemului de sanatate a spitalelor este una din primele trei teme de preocupare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca Guvernul nu doreste "sub nicio forma" sa renunte la Pilonul II de pensii, dar a precizat ca masurile care s-au luat vizeaza sporirea garantiilor pentru contributorii la acest pilon si a subliniat ca Executivul doreste "o…

- „Romania e in tensiune politica permanent. Eu ma intreb cati din oamenii obisnuiti sunt atat de framantati de politica si nu sunt poate mai preocupati de viata lor de zi cu zi,care este incadrata in niste repere. Nivelul veniturilor lor personale, salarii sau pensii, posibilitatile de a duce o viata…

- In 2018, presedintele american Donald Trump a adus in discutie, in privat, in repetate randuri retragerea SUA din NATO, noteaza CNN, citand New York Times, potrivit news.ro.Oficialii administratiei nu erau siguri ca Trump vorbeste serios prima oara cand a mentionat retragerea SUA. De atunci,…