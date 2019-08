Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a apreciat vineri pe Facebook ca președintele Klaus Iohannis, in loc sa-și prezinte realizarile dupa 5 ani de mandat, a adoptat strategia electorala a lui Traian Basescu:„Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL,…

- "Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL, for care de doi ani incoace nu se mai intruneste decat pentru presedinte. Echidistanta si neutralitate, ce sa zic. Nu am ce comenta despre ce a spus dl.presedinte, poate pentru ca nu a spus mai nimic. As comenta…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in cadrul ședinței Consiliului Național PNL ca formațiunea pe care o conduce are datoria de a-i asigura victoria lui Klaus Iohannis la prezidențiale."PNL a caștigat alegerile, in toate sondajele de opinie suntem pe primul loc. Partidul care este…

- Liderul PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, a declarat joi la ședința Consiliului Național al partidului, care va marca lansarea presedintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale, ca in mandatul lui Liviu Dragnea a fost „gangsterism politic” la Camera Deputatilor…

- Liderul ALDE din județul Dambovița, Ionel Petre, a spus joi pentru STIRIPESURSE.RO ca intrarea PSD in cursa prezidențiala cu Viorica Dancila va conduce la o campanie de tip „bataie in restaurant” desi ALDE va incerca sa evite confruntarile și va prezenta un proiect de țara. El a menționat ca social-democrații…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca, in loc sa ceara demisia presedintelui Klaus Iohannis, mai bine Calin Popescu Tariceanu isi cere singur demisia, daca a fost printre semnatarii proiectului PSD-ALDE pentru revizuirea Constitutiei.

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, il susține pe Klaus Iohannis in cursa pentru șefia Consiliului European. Ponta atenționeaza ca șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi președinte interimar in cazul unei plecari a lui Iohannis."Daca Romania poate sa obtina o functie majora la nivel…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Calarasi, ca subventiile acordate de UE fermierilor romani ar trebui sa fie la nivelul celor practicate in alte tari europene, precum Franta si Germania, potrivit agerpres.ro.Citește și: PSD reacționeaza dupa farsa cu bancnotele aruncate…