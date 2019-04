Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat anunta, intr-un comunicat oficial, ca nu va exprima niciun punct de vedere asupra referendumului vizat de Iohannis pana cand acesta nu va enunța intrebarea pe care vrea sa o adreseze in cadrul acestui scrutin si ii transmit președintelui ca nu este in masura sa avertizeze nici…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Drobeta Turnu Severin, ca in opinia sa fiecare roman risca sa aiba parte de acuzatii precum cele care ii sunt aduse in ultimele zile Laurei Coduta Kovesi, daca Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor reusi sa controleze…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca ar trebui sa existe inca un organism in afara Avocatului Poporului pentru a sesiza ordonantele de urgenta neconstitutionale, iar acest lucru ar trebui facut prin schimbarea Constitutiei, potrivit Mediafax. „Aici sunt doua chei: a bunei credinte si independentei…

- Seful statului a fost intrebat la o dezbatere organizata de Asociatia Oraselor din Romania daca are in vedere ca in mandatul urmator sa organizeze un referendum pentru ca Avocatul Poporului sa fie ales de popor. "Presedintele este ales de popor, restul sunt alesi de comunitati sau pe circumscriptii.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca nu o vede nimic pe fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovsi, in cazul in care nu o sa ajunga in funcția de procuror-șef european.Citește și: Liviu Dragnea face anuntul, chiar in timpul protestelor pentru justitie: Ce se va intampla cu OUG 7…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza miercuri si joi o vizita de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va participa la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor (CoR) si va avea intrevederi bilaterale cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cu prim-vicepresedintele Comisiei…

- "Fiecare are dreptate in felul lui. Marile orase din Romania, dupa cum stiti, multe dintre ele au venituri consistente la buget, unele dintre ele termina exercitiul bugetar cu excedente si acest lucru e regretabil, ca banii se pierd. Acest lucru se datoreaza in buna parte faptului ca forta de munca…

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "O să-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar săptămâna…