Tăriceanu: Destructurarea ALDE - obiectivul doamnei Dăncilă şi a cozilor de topor Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni seara ca premierul Viorica Dancila nu va reusi sa "destructureze" partidul pe care il conduce, chiar daca a atras de partea sa cateva "cozi de topor" dintre liberal-democrati.



"Sunt trei organizatii care vad ca sunt rebele si nu vor sa recunoasca decizia forului statutar. E organizatia de la Prahova, condusa de doamna Gavrilescu, de la Dolj, unde a fost colegul nostru Cupa, care nu cred ca a vorbit vreodata in Parlament. (...) Mai este organizatia de Timis, care am vazut ca ne-a facut o adresa, care, practic, contesta deciziile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sigur ca in primul rand doamna Dancila ar trebui sa-si lamureasca situatia Cabinetului, daca acest Cabinet mai e legitim sau nu. Si sigur ca pentru acest lucru ar fi trebuit deja sa vina in Parlament pentru a cere votul de incredere (...) Deci ar trebui sa vina, dar sigur ca se vede cu ochiul liber,…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca Viorica Dancila, alaturi de „cozile de topor” din ALDE vrea destructurarea partidului, insa nu va reuși, adaugand ca premierul nu ar trebuie sa creada ca cedeaza la șantaj.„Sunt trei organizații care vad ca sunt rebele și nu vor sa recunoasca decizia forului…

- „Sunt trei organizații care vad ca sunt rebele și nu vor sa recunoasca decizia forului statutar. E organizația de la Prahova, condusa de doamna Gavrilescu, de la Dolj, unde a fost colegul nostru Cupa, care nu cred ca a vorbit vreodata in Parlament. Acum face postari pe Facebook. Mai este organizația…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca a avut marti o discutie cu prim-ministrul Viorica Dancila, si ca reprezentantii Uniunii nu vor sustine in Parlament restructurarea Guvernului. "Am avut o discutie cu doamna Dancila si am spus care este pozitia noastra. Foarte limpede, elegant.…

- „Nu sunt mulțumit cu acest raspuns (n..r.: al premierului Viorica Dancila, privind remanierea) și am sa va explic despre ce este vorba pentru ca am vazut in ultimele zile și foarte multe comentarii neavenite, aprecieri ca ALDE șantajeaza premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca a avut o discuție informala cu cei din ALDE și au decis ca ministrul de Externe Teodor Meleșcanu sa fie remaniat, transmite Mediafax. Liderul ALDE a precizat ca Biroul Politic al partidului va decide, luni, și înlocuitorul acestuia.„Am…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…

- „Și-a depus candidatura Dan Radu Rușanu, care va avea un post in Consiliul de Administrație, daca obține votul, dar neexecutiv", a declarat Calin Popescu Tariceanu, intrebat fiind pe cine susține ALDE pentru postul de viceguvernator. Președintele PSD, Viorica Dancila a anunțat, tot luni, ca…