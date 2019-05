Tăriceanu, despre ziarişti: Sunteţi enervanţi, agasanţi, dar sunteţi ultima redută a democraţiei Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei mondiale a libertatii presei, in care afirma ca ziaristii sunt ''frumosii nebuni'' ai societatii, iar democratia se sprijina, neconditionat, pe vorbele si scrierile lor.



"Un reputat jurnalist american scria cu ani in urma ca daca dintr-o cladire in flacari ies tipand de spaima mii de insi, iar alti cativa incearca sa intre, acestia din urma sunt precis ziaristii. Concluzia e ca sunteti nitel nebuni, dar democratia se sprijina, neconditionat, pe vorbele si scrierile voastre. Sunteti frumosii nebuni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

