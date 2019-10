Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu a demisionat de la șefia Senatului in Biroul Permanent. Liderul ALDE a anunțat ca va citi textul demisiei și in plen. Demisia lui Tariceanu vine dupa ce partidul pe care il conduce s-a retras de la guvernare. Intre timp, opozitia ar putea sa o sustina pe Alina Gorghiu pentru functia de presedinte…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca premierul Viorica Dancila incearca sa-i momeasca pe parlamentarii din ALDE cu promisiunea acordarii funcției de președinte al Senatului, pe care o deține Tariceanu in momentul de fața. ”Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in…

- Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara…

- Liderul judetean al ALDE, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, regreta ca presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu nu candideaza la alegerile prezidentiale si spera ca, cu Mircea Diaconu sa bata PSD-ul la Sibiu, unde ii vede mai bine cotati pe cei doi candidati sibieni, presedintele Klaus Iohannis si…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Realitatea TV, ca deși Calin Popescu Tariceanu a încercat sa își arate „barbația și mușchii” în privința negocierilor cu PSD legat de alegerile prezidențiale, pâna la urma liderul ALDE ramâne tot „într-o…

- Viorica Dancila, candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale, a declarat ca partidul sau urmarește ca caștige fotoliul de la Cotroceni și nu are ca singur obiectiv intrarea in turul doi. Ea a confirmat ca iși va da demisia daca nu va ajunge in turul doi al alegerilor. ”Dupa europarlamentare cand rezultatele…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, ar urma sa aiba, luni, o discutie cu Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta pentru a incerca sa formeze o coalitie pentru sustinerea candidatului PSD la alegerile prezidentiale. Liderul PSD a anuntat ca discutia trebuie sa aiba loc inainte de sedinta Comitetului…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca va pleca din fruntea partidului, daca PSD nu va intra in turul doi, la alegerile prezidentiale. "Da, se impune demisia mea, daca PSD nu intra in turul doi", a spus premierul, intrebata daca isi asuma un…