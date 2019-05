Tăriceanu, despre tensiunile din interiorul PSD-ALDE. ''Încep prin a-mi asuma și eu'' ''In momentul cand ești intr-o coaliție, intre parteneri trebuie sa existe o anumita corectitudine a jocului politic. Am primit ''sfaturi'', in legatura cu practici care ar putea sa fie folosite in coaliție și pe care le-am refuzat și am spus ca nu este genul de politica pe care știu sa o fac, șantajul, amenințarea la adresa partenerilor și așa mai departe. Nici eu nu o fac și nici mie nu imi place sa se comporte partenerii in acest fel. Slava Domnului, am reușit sa gestionam relația bine. Ce nu a mers bine a fost componenta de comunicare cu cetațenii. Exista o deficiența majora la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

