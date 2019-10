Tăriceanu, despre Tamara Buciuceanu: Ne vom aminti mereu rolurile ei memorabile Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a transmis un mesaj pe Facebook in memoria actritei Tamara Buciuceanu, care a decedat marti la varsta de 90 de ani, in care evoca talentul si rolurile memorabile care au consacrat-o. "Astazi, toti romanii sunt tristi. Am pierdut una dintre stelele teatrului romanesc, imensa actrita care a fost Tamara Buciuceanu-Botez. Ca multi alti monstri sacri ai scenei, Tamara Buciuceanu-Botez are marele merit de a ne fi inseninat sufletele in perioade grele, cand pana si rasul ne era atent dramuit, pentru ca dictaturile nu s-au impacat niciodata bine cu umorul. Ne vom… Citeste articolul mai departe pe AgerPres.ro…

Sursa articol: AgerPres.ro

