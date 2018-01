Stiri pe aceeasi tema

- Orban, dupa discutiile cu Kelemen Hunor: Nu m-a lasat sa cred nimic; decizia se va lua in forurile lor Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca acesta nu i-a lasat nicio impresie referitor la sustinerea Guvernului Dancila, iar ca decizia va…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative. Sedinta comuna a grupurilor parlamentare PSD…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a prezentat, vineri, principalele modificari aduse programului de guvernare PSD-ALDE, in guvernul condus de Viorica Dancila. Astfel, taxa de solidaritate a fost eliminata, legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii și…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca nu va face parte din guvernul condus de Viorica Dancila. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila.

- ”(Viorica Dancila-n.r.) va fi foarte docila in relatia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului. Incepe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la TVR1. Traian Basescu a afirmat ca Romania ”nu va merge rau”, insa Partidului Social Democrat…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si...

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat, pentru Mediafax, surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca Viorica Dancila va trebui sa ințeleaga de la inceput ca nu va fi prim-ministru in adevaratul sens al cuvantului, ci un fel de administrator. Tariceanu crede ca și cei doi pr...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, și a explicat ca, pentru ca nu este acolo ales de cetateni și nu a participat la alegeri, nu are legitimitatea sa conduca Guvernul. ”Nu e guvernul lui”, a mai…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudos...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca în actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la început si cu…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de-a accepta propunerea aliantei PSD-ALDE, Viorica Dancila, pentru functia de premier, i-a infuriat pe sustinatorii acestuia. Ludovic Orban s-a declarat, ieri, „afectat” de decizia presedintelui, iar USR l-a acuzat ca „a avut o sansa si a decis sa o dea PSD”.

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania".Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, va convoca, luni, CEx-ul partidului pentru a discuta deapre componența viitorului guvern. "Luni va fi convocat CEX al PSD, pentru a incepe discuțiile pentru componența noului cabinet”, a spus Liviu Dragnea. ”Președintele a acceptat propunerea noastra și a desemnat-o…

- Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis in Politic / Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a anuntat miercuri, la finalul consultarilor cu partidele politice, ca accepta propunerea PSD-ALDE pentru functia de sef al Executivului.…

- Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu vrea ca, dupa ce președintele Klaus Iohannis o va nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, sa aiba o discuție cu aceasta, urmand ca, inainte de votul in Parlament, sa aiba „o asumare clara din partea dansei” a prioritaților ALDE.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar, desemnat cu o zi in urma de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Sedinta de Guvern este programata de la ora 13.00, titreaza News.ro. Ministrul…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, intr-o conferința de presa susținuta dupa ședința CEx prin care Viorica Dancila a fost nominalizata la funcția de premier, ca doreste modificarea legislatiei astfel incat secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre șeful executivului, ci direct…

- Vin si primele reactii dinspre Bruxelles dupa ce PSD a propus-o pe Viorica Dancila pentru a ocupa functia de premier. Europarlamentarul Victor Bostinaru sustine ca are incredere in Viorica Dancila ca va reusi sa-i uneasca pe social-democrati atat la nivel politic, cat si guvernamental. "Sunt convins…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul.

- Liderul organizație liberale din Capitala, Cristian Bușoi, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca doar patrul liberali ai filialei sector 2 au plecat la ALDE. Migratorii nu mai activau oricum in partid, inca de dinainteai fuziunii PNL-PDL, iar aceștia fusesera radiați. Astfel, Bușoi a catalogat drept…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- La puțin timp dupa terminarea paradei de la Arcul de Triumf, in curtea sediului ALDE au fost intinse mese cu produse tradiționale: sarmale, șorici, șunca, carnați, ceapa roșie, branza și mamaliga, dar și vin și țuica fiarta. Atmosfera a fost intreținuta de Ansamblul Siretul și cantareața Laura…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Deva, ca poziția avuta de liderii celor doua Camere ale Parlamentului privind comunicatul Departamentului de Stat al SUA poate fi apreciata ca una "personala" și "ca o uzurpare de calitate", el precizand ca parlamentarii…

- Directia Nationala Anticoruptie a devenit un jalnic instrument politic, chestiunea grava fiind insa pierderea increderii romanilor intr-o institutie fundamentala care este justitia, a declarat miercuri presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, informeaza agerpres.ro.Fost ministru, amenințat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Alianța PSD-ALDE are ca scop demiterea președintelui Klaus Iohannis, iar astfel liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa asigure interimatul. Scopul, susține Orban, este adoptarea, cu orice preț, modificarilor la Legile Justiției. …

- O propunere legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului. Inițiatorii propunerii sunt 185 de parlamentari PSD și ALDE, printre care și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților,…

- Plenul Senatului a aprobat luni procedura de urgența pentru dezbaterea și adoptarea propunerii legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca, in opinia sa, nu exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar "facut", acest aspect fiind de fapt, in opinia sa, in beneficiul politic al președintelui Klaus Iohannis. "Eu nu cred ca exista vreun membru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca in spatele prabusirii leului sunt, de fapt, jocuri de culise. Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6390…

- Cooperarea parlamentara și subiecte specifice diplomației parlamentare in vederea consolidarii dialogului politic bilateral, al relațiilor economice și al cooperarii pe teme de securitate și aparare au constituit subiectele abordate de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la intrevederea…

- Liviu Dragnea a fost chemat vineri Direcția Naționala Anticorupție. Președintele PSD nu a ajuns insa in fața procurorilor pentru ca este plecat din țara. Avocații sai spun ca se va prezenta in fața procurorilor luni, 13 noiembrie.. Potrivit unor surse din presa, Dragnea are calitatea de inculpat intr-un…

- Ruptura in coalitia de guvernare PSD-ALDE. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, il contrazice pe seful PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au pareri diferite la una dintre prevederile legilor justitiei. Dragnea a spus de fiecare data ca isi doreste ca presedintele sa poata numi, in continuare, procurorii…