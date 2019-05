Stiri pe aceeasi tema

- ​Calin Popescu Tariceanu a declarat, marți, ca nu a vorbit luni, ci a avut doar un schimb de mesaje cu Liviu Dragnea înainte de condamnarea acestuia, pe care o considera „nedreapta”. ​„Am avut un schimb de mesaje. (Condamnarea -n.r.) mi se pare nedreapta, dar asta este…

- Calin Popescu Tariceanu a vorbit cu Liviu Dragnea, dar doar prin mesaje! Liderul ALDE a discutat cu fostul sau omolog de la PSD in ziua in care Dragnea a fost condamnat la inchisoare și a ajuns dupa gratii. Șeful Senatului nu e de acord cu decizia judecatorilor de la ICCJ in cazul lui Dragnea.”Dupa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, astazi, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție la inchisoare cu executare, in dosarul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Teleorman. Magistrații l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și șase luni de inchisoare.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, intr-un interviu acordat Adevarul, ca decizia privind o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale de la finele acestui an va fi anuntata duminica seara, dupa ce se vor afla rezultatele scrutinului pentru Parlamentul European. "Dupa alegeri. Chiar…

- La ultimul termen in dosarul angajarilor fictive la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, Liviu Dragnea a fost escortat de mai mulți bodyguarzi pana in curtea Inaltei Curți de Casație și Justiție. Libertatea a aflat ca unul dintre ei este angajat al firmei private Romanian Security Systems, „cu…

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat, la Digi24, dupa audierea lui Liviu Dragnea la ICCJ, in dosarul angajarilor fictive, ca alegatorii PSD nu vor mai suporta toate aceste acuze impotriva partidului de la putere și "vor riposta”. "Mi-e frica de ce se va intampla in campaniile electorale…

- Sedinta de judecata a fost suspendata pentru 30 de minute, in cazul lui Liviu Dragnea. Avocatii au facut o cerere de recuzare pe numele magistratului Simona Encean pe motiv ca sotul acesteia ar fi mare sustintor al PSD. Judecatoarea nu ar fi impartiala si nu ar avea niciun drept sa judece, sustin sursele…