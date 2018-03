Tariceanu, despre scrisoarea PNL privind sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei: Am hotarat ca solicitarea sa fie transmisa comisiilor juridice ale celor doua Camere pentru un punct de vedere

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la scrisoarea trimisa de PNL conducerii Camerei Deputatilor pentru a fi sesizata Comisia de la Venetia cu privire la modificarile legilor Justitiei, ca in cadrul sedintei Birourilor permanente reunite au fost discutii contradictorii,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca au existat discutii in contradictoriu cu reprezentantii PNL in cadrul sedintei Birourilor reunite ale celor doua Camere, pe tema sesizarii Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor Justitiei. "Tot timpul…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu lanseaza remarci dure, dupa ce liberalii au propus solicitarea unui aviz Comisiei de la Venetia."Reprezentantii PNL au solicitat un aviz de la Comisia de la Venetia motivand ca exista o lipsa de competenta in Romania si la nivelul Parlamentului, si…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- Iohannis impotriva statului de drept! Președintele Klaus Iohannis refuza sa sesizeze Comisia de la Veneția pe tema modificarilor aduse de PSD legilor justiției, deși Forumul Judecatorilor i-a scris și l-a rugat sa faca acest gest esențial pentru salvarea statului de drept.Faptul ca Curtea Constituționala…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere.Citeste…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende lucrarile in Comisia parlamentara speciala pana la primirea acestui punct de vedere.

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a reiterat luni solicitarea liberalilor ca Parlamentul sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile privind legile Justitiei, aratand ca, in caz contrar, deputatii si senatorii partidului

- Legile justiției intra saptamana aceasta in linie dreapta, imediat dupa ce motivarea Curții Constituționale pe ultima lege din acest parchet legislativ, cea privind organizarea și funcționarea CSM, va fi publicata. Iar semnalele sunt clare in ciuda opoziției manifestate de catre oficialii de al…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- PSD si ALDE vor Comisie parlamentara de ancheta a activitatii SPP Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Conducerea Parlamentului a decis organizarea unui plen comun al Senatului si Camerei Deputatilor marti, 20 februarie, pentru constituirea Comisiei de ancheta…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Scrisoarea primita la Comisia parlamentara comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul activitatii SRI de la analistul politic Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret a fost trimisa spre solutionare Birourilor permanente reunite ale celor…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. Si Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia, potrivit Agerpres. Vezi și: Lovitura de teatru la DNA: Arsene…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. O prima initiativa din pachetul de modificari a legilor…

- Parlamentarii PNL au inaintat, marti, o scrisoare presedintelui CCR, Valer Dorneanu, solicitandu-i sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, inainte de a se pronunta asupra sesizarilor primite cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Parlamentarii PNL au inaintat, marti, o scrisoare presedintelui CCR, Valer Dorneanu, solicitandu-i sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, inainte de a se pronunta asupra sesizarilor primite cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile Justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa Biroul Executiv National.

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban.

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Societatea civila ii cere lui Iohannis sa nu lase Romania sa devina "un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale” Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le…

- Reprezentantii organizatiilor civice care s-au intalnit ieri cu prim-ministrul Mihai Tudose au anuntat ca vor continua protestele, deoarece seful guvernului a acceptat doar una din cele trei solicitari pe care le-au avut, respectiv sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile justitiei. Reprezentantii…

- Reprezentanții organizațiilor civice s-au intalnit cu premierul Mihai Tudose. Reprezentantii organizatiilor civice au precizat ca au avut catre premier trei solicitari: sesizarea Comisiei de la Venetia privind legile justitiei si in viitor asupra modificarii Codurilor penale, prorogarea aplicarii legilor…

- Reprezentantii organizatiilor civice au precizat ca au avut catre premier trei solicitari: sesizarea Comisiei de la Venetia privind legile justitiei si in viitor asupra modificarii Codurilor penale, prorogarea aplicarii legilor justitiei prin Ordonanta de Urgenta pana cand Comisia de la Venetia isi…

- Intalnirea dintre reprezentantii ONG-urilor si premierul Mihai Tudose s-a incheiat. Reprezentantii protestatarilor i-au transmis un ultimatum premierului si i-au pus in vedere sa dea ordonanta de Urgenta impotriva legilor justitiei votate in Parlament."Am avut trei solicitari. Vrem sa se solicite…

- Modificarile din justitie provoaca valuri uriase in plan extern. Secretarul general al Consiliului Europei i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care îl îndeamna sa apeleze la expertiza Comisiei de la Venetia.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis prin care il indeamna sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile aduse de Parlamentul Romaniei legilor justitiei.„Domnule presedinte,…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- Fostul premier Sorin Grindeanu intervine in scandalul generat de legile justiției și spune ca presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, are din punct de vedere al Parlamentului expertiza in acest domeniu.„Domnul Iordache este deputat și daca nu ma inșel este…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza sistemului judiciar nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele…

- Pentru a doua zi, consecutiv, magistratii Curtii de Apel, cei ai Judecatoriei si cei ai Tribunalului Galati si-au manifestat, tacut, fara robe si fara scandari, nemultumirea fata de modificarea legilor justitiei. Avocatii, in continuare, sustin demersul tacut al magistratilor. "Propunerile de modificare…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…

- Joi, comisia a amanat pentru luni dezbaterea si votarea acestor modificari. Inca de la inceputul sedintei de joi a comisiei speciale, PNL si USR au solicitat suspendarea acesteia si au acuzat PSD-ALDE ca, prin modificarile propuse Codurilor penale, se depaseste cu mult cadrul Directivei.…

- ”Termen de depunere a amendamentelor: luni, 18 decembrie, ora 9:00. Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana pe 19 decembrie, ora 9:00”, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei de Birou Permanent. El a spus ca cele doua acte normative - legea 304/2004…

- CCR a decis ca este legala constituirea comisiei speciale privind legile justiției. Sesizarile PNL și USR au fost respinse, miercuri, de judecatorii constituționali. La sfarsitul lunii noiembrie, Uniunea Salvati Romania a anuntat ca a depus la CCR o sesizare de neconstitutionalitate privind Hotararea…

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, au fost respinse, miercuri, de Curtea Constitutionala, transmite News.ro . UPDATE 12.44: Sesizarile PNL si USR privind hotararea…

- Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a plenului CCR se afla cele doua sesizari depuse de PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale pentru legile justitiei.Sesizarea Uniunea Salvati Romania a fost depusa la Curtea Constitutionala in 23 noiembrie, USR…

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, vor fi dezbatute miercuri de Curtea Constitutionala, transmite News.ro . Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a plenului CCR…