- Calin Popescu Tariceanu a scris, joi, pe Facebook , ca nu exista nicio solicitare oficiala din partea conducerii ALDE Europa prin care formațiunea sa este inștiințata ca nu mai are voie sa foloseasca numele și sigla partidului. "Sigla și denumirea ALDE Romania sunt marci inregistrate la OSIM, dar este…

- Șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca partidul urmeaza sa discute dupa alegerile prezidentiale despre o noua sigla si o noua denumire pentru a nu mai exista confuzia cu ALDE european din care partidul nu mai face parte. Clarificarile vin dupa ce deputatul Marian Cușca a zis ca ALDE a trimis…

- "In urma unor zvonuri false aruncate in spațiul public de anumiți foști membri ai ALDE care incearca sa iși justifice tradarea, consider ca este normal pentru toți colegii din partid sa fac urmatoarele precizari despre sigla și denumirea partidului: Partidul Alianța Liberalilor și Democraților…

- 'ALDE dispare sub privirile admirative ale conducerii... De 3 luni, ALDE Party a trimis o scrisoare catre ALDE Romania prin care instiinteaza ca ALDE Romania nu mai are voie sa foloseasca numele si sigla partidului pentru ca nu mai face parte din familia ALDE international. De cand au primit scrisoarea,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca numirea lui Mircea Geoana in funcția de secretar general adjunct al NATO este o reușita pentru Romania și demonstreaza rolul pe care țara noastra in are in configurația Alianței Nord-Atlantice.„Anunțul secretarului general al NATO cu privire…

- "Anunțul secretarului general al NATO cu privire la numirea lui Mircea Geoana reprezinta o reușita pentru Romania. Desemnarea unui roman in funcția de secretar general adjunct al NATO demonstreaza rolul pe care țara noastra il are in configurația alianței, de aliat cheie, mai ales in Europa.…

- "Ioan Mircea Pascu, politician cu experiența și fost vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a PE, a fost propus de Guvernul Romaniei sa ia locul Corinei Crețu in postul de comisar european, pana la finalul mandatului actualei Comisii Europene. Dl. Juncker nu s-a putut opune, deși ar fi…

- Presedintele PSD vine pe 14 iulie la Conferinta Judeteana a social-democratilor teleormaneni in Politic / on 05/07/2019 at 13:16 / Pentru prima data, dupa ce a fost investita in funcție de prim-ministru si, mai recent, aleasa de Congres presedinte al PSD, Viorica Dancila vine in Teleorman, județul…