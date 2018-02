Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu, despre scandalul de la DNA: Nu-mi imaginez ca in CSM nu se cunosteau aceste lucruri Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut miercuri ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre probleme tin de Consiliul Superior…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre acestea sunt de resortul Consiliului Superior al Magistraturii. "Derapajele - sigur ca exista anumite deficiente…

- Consiliul Superior al Magistraturii isi va preciza, miercuri, pozitia fata de scandalul declansat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat de DNA pentru coruptie, a facut publice mai multe inregistrari audio cu procurorii DNA Prahova, Lucian Onea si Mircea Negulescu, care vorbeau despre aranjarea…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Ape tulburi in peisajul justiției din Romania! Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA…

- Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca presedintele intitutiei, judecatoarea Simona Camelia Marcu, va cere Inspectiei Judiciare sa faca verificari in urma inregistrarilor prezentate duminica seara de Antena 3."Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11 februarie…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa anunțe concurs pentru numirea unui nou judecator, asta dupa ce Tudor Panțiru și-a dat demisia din funcția de Președinte și judecator al CC. Președintele interimar al Curții Constituționale, Aurel Baieșu, a sesizat Curtea Constituționala cu privire la desemnarea…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat intr-o conferinta de presa ca a luat act de decizia Guvernului de a renunta la protectia SPP. Pe de alta parte, intrebat daca va renunta, la randul lui, la serviciile institutiei, Tariceanu a sustinut ca va astepta explicatii din partea vicepremierului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Miniștrii Guvernului Dancila vor fi audiați in comisiile de specialitate din Parlament luni, 29 ianuarie. In aceeași zi, plenul reunit al celor doua camere va da votul de investitura, a anunțul președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Tariceanu a mai afirmat ca nu are informații despre…

- Pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100 a fost postat, miercuri seara, un mesaj semnat de fostul premier Dacian Ciolos si de fostul ministru al Justiei Raluca Pruna in care se combat afirmatiile pe care presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu si Liviu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca UDMR ar trebui invitat la guvernare. De partea cealalta, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu face invitații la televizor nimanui.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, oferta de ultim moment: invita UDMR la guvernare ”Eu…

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Organul consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experți independenți in domeniul…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu (foto- stanga ) a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la Sectia Contencios Administrativ. Simona Marcu este…

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la sedinta CSM ca actualul Consiliu a picat testul unitatii si al sperantei. "E un moment al bilantului, s-au spus numai lucruri bune, lucruri frumoase. Eu as vrea sa vorbesc despre nerealizarile CSM. (...) Va spuneam in 2017 ca se…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- ”Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale…

- Show in Senat la legile justitiei. Un senator clujean a impartit cartea „Ferma animalelor" Un senator clujean a fost si joi unul dintre principalii protagonisti ai protestelor inedite ale opozitiei din Parlamentul Romaniei. Senatul, ca si camera decizionala, a dat miercuri si joi votul final…

- Lucrarile Comisiei speciale pentru legile justitiei continua marti seara in acorduri de muzica clasica, melodii difuzate de reprezentantii USR, dupa ce au fost doua pauze de consultari. "Nu se pleaca acasa pana nu terminam amandoua legile", a spus presedintele comisiei, Florin Iordache, care s-a…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Votul final, in Senat, pe cele trei proiecte mari ar urma sa fie dat saptamana aceasta. In…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, ora 9.00, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale…

- "Am primit de la Camera Deputatilor proiectele dezbatute, votate si aprobate. (...) Am stabilit ca termen de depunere a amendamentelor luni, 18 decembrie, ora 09,00, si Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana in ziua de marti, 19 decembrie, la ora 09,00", a spus joi presedintele Senatului, Calin…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat miercuri vot favorabil, pe articole, proiectului de modificare a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza raportului adoptat cu o zi in urma de comisia speciala pentru legile Justitiei, votul final urmand sa fie dat tot miercuri. Deputatii…

- Consiliul Superior al Magistraturii critica din nou modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei. Specialistii spun ca, desi au avizat negativ de doua ori propunerile, s-au trezit cu „surprize” care nu au fost explicate. Nici urgenta cu care sunt trecute aceste legi prin Parlament nu este justificata,…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru in Consiliul Superior al Magistraturii, a explicat ca in cazul unor legi complexe, care intereseaza domeniul de activitate al justitiei, comisiile de elaborare se instituie de catre Ministerul Justitiei, iar in componenta acestora trebuie inclus un reprezentant al…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni la Parlament ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare, relateaza Romania TV."Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției a adoptat, vineri, un amendament propus de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in baza caruia președintele Romaniei nu mai poate refuza propunerile Consiliului pentru funcțiile de presedinte, vicepresedinte si presedinti de sectii ai Inaltei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele și spune ca instituția a devenit un instrument politic și face justiția selectiva. In ceea ce priveste o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, Tariceanu a spus ca este treaba ministrului…

- UPDATE 18,30: Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a cerut, miercuri, Consiliului Superior al Magistraturii sa faca verificari cu privire la afirmațiile pe care președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, le-a facut la Parlament și pe care le considera…

- "Desi Consiliul Superior al Magistraturii, asa cum rezulta din comunicatul de presa din 7 februarie 2017, a invitat reprezentantii autoritatilor statului, institutiile de presa si societatea civila, la o abordare echilibrata si rezonabila a dezbaterii publice, ca semn de asumare a pozitiei democratice…

- "Calitatea profesionala indiscutabila pe care o are (ministrul Justiției — n.r.) i-a permis sa aiba o abordare globala pe intreg pachetul de legi ale Justiției și din perspectiva experienței pe care a dobandit-o la Curtea Constituționala. Ceea ce este iarași foarte adevarat: vedem ca mușuroiul a…