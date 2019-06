Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca nu a discutat despre o remaniere a ministrilor, subliniind ca nu este adeptul tapilor ispasitori si ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, nu este vinovat pentru ceea ce s-a intamplat la votul din diaspora.



Intrebat daca are in vedere o remaniere extinsa, Tariceanu a spus: "Nu am discutat despre remaniere, sub nicio forma. Nici cu colegii mei nu am discutat despre o remaniere".



El a afirmat ca Teodor Melescanu are in continuare sustinere pentru functia de ministru.

