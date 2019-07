Tăriceanu despre remanierea guvernamentală: După ce premierul va face evaluarea, vom discuta; avem o responsabilitate comună 'Dupa ce doamna prim-ministru, in calitate de sef al Executivului, va face aceasta evaluare, voi avea o discutie cu domnia sa, pentru ca ne intereseaza si in calitate de partener, avem membri in Guvern, dar ne intereseaza ca aceasta discutie sa o facem si in calitate de participanti in aceasta coalitie, in care responsabilitatile nu sunt strict delimitate intre PSD si ALDE. Avem o responsabilitate comuna a bunei guvernari, deci vom discuta despre ansamblul concluziilor pe care domnia sa le va trage dupa ce va face evaluarea. (...) Aceasta evaluare pe care domnia sa o face poate va presupune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, intrebat daca exista posibilitatea ca ministere ale ALDE sa ajunga la PSD și viceversa, ca inca un a discutat cu Viorica Dancila legat de remaniere. El a precizat ca așteapta analiza premierul asupra subiectului.Vor fi facute schimbari și in randul miniștrilor…

- Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a declarat ca va discuta cu premierul Viorica Dancila legat de scoaterea accizei la combustibil și efectele unei astfel de masuri, in condițiile in care acest subiect a fost adus in discuție de Teodorovici, pentru prima data, in urma cu un an, potrivit mediafax.Citește…

- Premierul a afirmat ca nu va discuta cu Calin Popescu Tariceanu inainte de votul moțiunii de cenzura „Nu am nicio emoție, am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianța", a declarat Viorica Dancila. Intrebat daca va discuta cu parlamentarii din PSD sau cu liderul ALDE,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca nu stie daca va candida sau nu la sefia PSD, iar o decizie va fi luata doar dupa ce discuta cu premierul Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila a discutat, joi, cu președintele Klaus Iohannis, la o zi dupa ce Guvernul a inaintat propunerile pentru mai multe portofolii. Dăncilă și Iohannis s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială. Potrivit…

- "Premierul va ramane in functie si dupa alegerile europarlamentare. Schimbarea prim-ministrului se poate face in urma unei motiuni de cenzura. Opozitia trebuie sa aiba aceasta posibilitate, sa depuna o motiune de cenzura. Motiunea de cenzura va esua. Doamna prim-ministru va ramane in continuare pe…

- Viorica Dancila a precizat ca premierul Netanyahu i-a confirmat ca ședința comuna de guvern dintre cele doua state va avea loc. Mai mult, va fi primul eveniment dupa formarea noului guvern din Israel. „Am avut o discuție telefonica cu domnul Netanyahu. L-am felicitat și am discutat despre…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Iohannis abia marti „ar da un semn de viata” in legatura cu remanierea guvernamentala.„Luni o sa avem o intalnire in coalitie, impreuna cu doamna prim-ministru, si o sa stabilim ce facem. Am inteles ca abia marti presedintele ar da un semn…