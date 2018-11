Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca se intelege foarte bine cu liderul PSD, Liviu Dragnea, si, chiar daca exista puncte de vedere diferite intre cele doua partide aflate la guvernare, acesta nu este un motiv de rupere a coalitiei si pana la urma este gasita o solutie convenabila…

- Președintele Senatului a spus, in interviul citat, difuzat la ”Punctul de Intalnire” de la Antena 3, ca ”Realitatea e ca nu am luat niciun ban, niciun leu mita sau alte foloase in cadrul acestei afaceri Microsoft.” El a afirmat ca se așteapta ca dosarul sa fie foarte subțire, bazat pe suspiciuni…

- "De ceea ce ne era frica pentru Romania, nu am reusit sa scapam; aceasta Rezolutie, daca va fi votata in data de 13 noiembrie, in mod cert impune demisia doamnei premier, care s-a ratoit la toti liderii europeni cand a fost in vizita in Parlamentul European, dar va fi nevoie in mod clar si de demisia…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la Parlament ca niciuna din observațiile prevazute in raportul preliminar al Comisiei de la Veneția facute la Legile Justiției nu se refera la probleme de constituționalitate.„Cu domnul Tudorel ne-am intalnit inainte. Ne-a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la Parlament ca niciuna din observatiile prevazute in raportul preliminar al Comisiei de la Venetia facute la Legile Justitiei nu se refera la probleme de constitutionalitate.

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a avut marți, 2 octombrie a.c., o intrevedere cu dl Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii din UE (Brexit), cu ocazia vizitei pe care acesta o intreprinde la București. Principalele teme abordate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, din cate stie el, ar exista un proiect la nivelul Parlamentului care vizeaza amnistia, insa nu au fost purtate discutii in acest sens in cadrul coalitiei de guvernare si ca acest subiect nu trebuie sa fie unul tabu.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, califica drept ”incurajator” anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind evaluarea manageriala a procurorului general, Augustin Lazar, liderul ALDE sustinand ca ”nivelul de infiltrare a statului paralel in justitia din Romania este de netolerat”.”Declaratia…