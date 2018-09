Stiri pe aceeasi tema

- PreAYedintele Senatului, CAƒlin Popescu TAƒriceanu, a declarat miercuri, A®n Parlament, cAƒ a fost A®ntrebat la Bruxelles de intervenAia jandarmilor la protestele din 10 august AYi le-a vorbit liderilor ALDE european despre punctul de vedere al unui general francez.

- Calin Popescu Tariceanu susține ca in cadrul intalniri cu Grupul Aliantei Liberalilor si Democratilor europeni s-a discutat și despre protestul din 10 august, precizand ca le-a exprimat celor din grup opinia sa referitoare la miting. Președintele Senatului a lansat și un avertisment pentru protestatari…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in acest sens urmand a fi adoptat in a doua jumatate a lunii august. "Avem o rectificare bugetara pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape sase miliarde…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, discutiile fiind axate pe Mecanismul de Cooperare si Verificare, riscurile pentru democratie si incalcarile drepturilor si libertatilor cetatenilor generate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis, joi, la Bruxelles, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ingrijorarea sa fața de refuzul lui Klaus Iohannis de a respecta decizia Curții Constituționale pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi. Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va avea joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans."Discutiile celor doi oficiali vor viza respectarea in Romania a drepturilor si libertatilor cetatenilor si a raporturilor institutionale caracteristice…