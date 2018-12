Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului a declarat la Romania TV ca unii dintre protestatari, in loc sa puna mana pe o carte, se uita pe Facebook si si imagineaza ca stiu totul. Este o agresivitate pe care in trecut nu am mai intalnit o, in ultimii 20 de ani ... Astazi cred ca ceea ce vedem si trebuie sa ne punem o…

- Ludovic Orban explica, intr-o postare pe Facebook, pe care a intitulat-o "Iresponsabili", ca Florin Iordache a solicitat, in plenul Comisiei de la Venetia, asistenta expertilor in elaborarea modificarilor la codurile penale si la legile justitiei, iar secretarul Comisiei si-a aratat disponibilitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, a reacționat dur dupa ce liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca este gata sa semneze un pact cu Klaus Iohannis pe justiție.„Hopa. Tariceanu vrea pact pe justitie. Asta am propus si eu aseara. Dar fara PSD/ALDE, se intelege. Pact cu ei…

- SONDAJ prezidențiale, rezultat vot. Procente explozive In acest moment, știm ca președintele Klaus Iohannis mai vrea un mandat, așa cum a anunțat. Dacian Cioloș se vede caștigator și-n scaunul de la Cotroceni. PSD aplica aceeași tactica, anunțul de ultim moment al numelui candidatului. Calin Popescu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, membru al acestei comisii, a precizat ca George Maior va fi audiat in legatura cu ultimele sale declaratii publice. "Miercuri, la ora 13,00, Comisia de politica externa a Senatului l-a solicitat pe ambasadorul Romaniei la Washington, domnul…