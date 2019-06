Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in pactul propus, miercuri, de seful statului dupa consultarile de la Cotroceni trebuie discutat daca "superimunitatea presedintelui" va fi pastrata in forma actuala sau va corespunde cu cea pe care o au parlamentarii.



"Trebuie sa discutam inclusiv despre superimunitatea presedintelui. O pastram sau nu, sau o ducem la nivelul la care il au parlamentarii. Sunt multe probleme. Cred ca partidele politice ar trebui in mod normal sa se aseze la masa si fiecare sa vina, daca au, cu propuneri pentru care sa gasim un consens. Aceasta…