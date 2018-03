Tariceanu, despre o posibila candidatura la Presedintie: E mult prea devreme pentru o astfel de decizie

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a fost intrebat, luni, daca ar putea fi candidatul partidului sau la Presedintie. Acesta a raspuns ca e mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie si a precizat ca nu face niciun fel de speculatii pe subiect pentru a nu fi interpretate in spatiul public.

- Mai multi lideri ai ALDE, intre care Gratiela Gavrilescu si Norica Nicolai, au facut referire, sambata, la Ploiesti, la Calin Popescu Tariceanu drept posibil candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost invitat sa comenteze aceasta poziție a liderilor ALDE.„Eu…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a sustinut, sambata, la Congresul PSD, ca presedintele Klaus Iohannis nu va castiga al doilea mandat si ca „isi va semna sentinta” atunci cand va iesi intr-o conferinta de presa si va anunta ca nu o revoca din functie pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA),…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat joi ca isi va depune candidatura pentru functia de secretar general al partidului. 'Azi am venit la sediul in care mi-am desfasurat activitatea foarte multi ani, si in organizare si in ceea ce s-au numit programele partidului si in relatia…

- Partidul Acțiune și Solidaritate inca nu a luat o decizie in ceea ce privește alegerile locale din capitala. In cadrul unei emisiuni de la TV8, Maia Sandu a declarat ca a trimis un chestionar la 2000 de membri de partid cu opțiunile partidului.

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, intrebat daca secretarul general al PSD, Marian Neacsu, ar fi un posibil candidat la functia de presedinte executiv, in conditiile in care acesta are o condamnare definitiva, ca "oricine are o condamnare, are si o problema", informeaza news.ro.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea ședinței PSD, ca il sustine pe Nicolae Badalau sa aiba o funcție in conducerea partidului, și a adaugat ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii. 'Il sustin pe Nicolae Badalau sa fie in conducerea partidului, eu,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei.

- Tribunalul Municipal Praga l-a eliberat marti pe liderul kurd sirian Saleh Muslim, care continua sa faca obiectul unei cereri de extradare turce, iar Ankara a denuntat imediat aceasta decizie a justitiei cehe, scrie AFP. ”Judecatorul a decis sa-l elibereze pe domnul Saleh Muslim. Totodata, domnul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, intrebata despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale a liderului PSD, Liviu Dragnea, ca este prematura discutia, dar ca "intotdeauna presedintele partidului a candidat la Presedintia Romaniei".

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o reactie extrem de dura dupa ce in presa au iesit la iveala noi dezvaluiri care scot in evidenta abuzuri ale unor procurori DNA. Tariceanu sustine ca astfel de lucruri ne demonstreaza ca Romania nu are un stat de drept in sensul adevarat al cuvantului."Sunt…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite funcționarilor de la stat carora le-au scazut salariile sa se duca in sistemul privat. El i-a vizat și pe cei care sunt liber profesioniști și le e greu sa completeze o declarație de venituri pentru a se stabili impozitul: Sa treaca funcționari publici”,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, referindu-se la oportunitatea mentinerii lui Darius Valcov in aparatul guvernamental, ca, pana la o decizie definitiva a instantei, acesta are aceleasi drepturi ca orice cetatean. "Pana la condamnarea definitiva, domnul…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca partidul pe care il conduce este singurul cu adevarat liberal. „Trebuie facuta din acest moment o distinctie clara intre ceea ce inseamna valorile liberale si denumirile partidelor. Pentru ca PNL, chiar daca a ramas cu numele de partid liberal,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit in cadrul conferintei de presa sustinute dupa Scoala de Iarna a TLDE si despre o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Citeste si: Tariceanu SARE IN APARAREA lui Valcov, dupa condamnare: 'Are aceleasi drepturi ca orice cetatean...'…

- "Romanii cu contracte part-time vin cu bani de-acasa ca sa-și plateasca obligațiile fiscale" Liderul grupului parlamentar al PNL din Senatul Romaniei, Iulian Dumitrescu (foto), cere șefilor partidelor aflate la putere, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, sa respinga ordonanța care ii face pe romanii…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,a vorbit in cadrul unei conferinte de presa si despre situatia secretarilor de stat ai partidului pe care il conduce. Tariceanu sustine ca fiecare va fi evaluat si dupa o discutie ampla, partidul va decide cine isi pastreaza functia si cine nu. "Raspunsul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa in care nu s-a decis daca se va inscrie, sa fie decise doar de electorat. Intrebat miercuri la Romania TV daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis in 2019, Tariceanu a raspuns: "Nu…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca ALDE nu va sustine cresteri de taxe si impozite: "Singura solutie eficienta de crestere a veniturilor este cresterea gradului de colectare, ceea ce nu inseamna sufocarea mediului de afaceri cu controale si reglementari, ci claritate, predictibilitate, respect…

- Tariceanu a plecat luni in turneu prin Parlament pentru a-și supraveghea miniștrii in comisiile speciale. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost prezent in aceasta dimineața la audierea candidatului propus pentru funcția de Ministru al Energiei, Anton Anton. De asemenea, Tariceanu a venit…

- Premierul desemnat si ministrii din noul Guvern se pregatesc pentru votul de luni din Parlament. Duminica au avut loc ultimele discutii intre echipa Vioricai Dancila si parlamentarii PSD si ALDE, intr-o sedinta care a decurs pe repede inainte, la Parlament După o şedinţă cu aplauze,…

- Salariul minim va creste cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, a anuntat vineri presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca pentru cei cu studii superioare el va creste cu 150 de lei. Liderul ALDE readuce astfel in discutie o idee mai veche privind diferentierea salariului minim in…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca actuala coaliție de guvernare a decis ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe luna, urmand sa ajunga la 300 de euro net pana in 2020. Tot vineri, la finalul ședinței conducerii ALDE, Tariceanu a mai spus ca ramane valabila introducerea impozitului…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS.Printr-un alt decret,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s au pronuntat deja in acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care le va avea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a venit la Dragnea insotit de Daniel Chitoiu si Varujan Vosganian. Dragnea are o serie de intalniri si cu liderii de organizatii judetene ale PSD, care fac propuneri privind componenta Executivului. Comitetul Executiv al PSD s-ar putea reuni si vineri, 26 ianuarie,…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la ora transmiterii acestei stiri, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila. Liderul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia UDMR in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier au inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni. In fruntea delegatiei se afla chiar presedintele partidului, Kelemen Hunor.Liderul UDMR a vorbit ieri despre mandatul cu care…

- Oliver Ivanovic, un important om politic sarb din Kosovo, a fost impuscat mortal, marti dimineata, in partea sarba, la Mitrovica, a anuntat un membru al partidului sau, Ksenjia Bozovic, si avocatul Neboja Vlajic. In varsta de 64 de ani, Oliver Ivanovic se afla intr-o masina, in jurul orei locale 08.15,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu va propune marti, in sedinta CEx PSD, niciun nume pentru functia de premier, dar dupa discutii va vota si isi va asuma votul. „Se pare ca eu am mana foarte proasta si nu numai acum ci inca cel putin 10 cazuri. Le-am spus colegilor ca nu voi face nicio…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a marturisit jurnalistilor ca nu are informatii referitoare la o eventuala restructurare a Guvernului, formula guvernamentala fiind convenita in cadrul protocolului semnat de coalitie. Desi a sustinut ca nu va comenta zvonurile aparute in presa, seful Senatului…

- PSD i-a stricat concediul lui Tariceanu! Premierul Mihai Tudose a declarat luni, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, dar va discuta in detaliu in sedinta de la finalul lunii de la Iasi. La randul sau Liviu Dragnea a declarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Executiv…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, il invinovateste, intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.

- Apar primele nume de prezidențiabili PSD. Liderul PSD Gorj, Florin Carciumaru spune ca Gabriela Firea are șansele cele mai mari sa il bata pe Iohannis, la urmatorul scutin electoral, și nu exclude nici o posibila candidatura a lui Calin Popescu Tariceanu din partea alianței PSD-ALDE. Liderul ALDE Gorj,…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Liderul mondial Simona Halep a intrerupt colaborarea cu sponsorul tehnic Adidas, dupa ce nu a ajuns la un acord cu firma de echipament sportiv in privinta unui nou contract, informeaza publicatia Tennis.life, citata de Prosport.